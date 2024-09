iPhone 16: Apple anuncia preço, mudanças no carregador, câmera e mais

A Apple revelou o iPhone 16 com novo design, melhorias na câmera e inteligência artificial, além de atualizações no Apple Watch e AirPods.

O evento acontece no Steve Jobs Theatre, um complexo de auditório subterrâneo localizado no Apple Park, em Cupertino, na Califórnia, e foi comandado pelo atual CEO da empresa, Tim Cook.

A Apple apresenta nesta segunda-feira, 9, os novos modelos da 16ª geração do iPhone, ou simplesmente, o iPhone 16 . A marca revelou novidades no carregador, na câmera e anunciou os preços.

O Series 10 também contará com uma bobina de carregamento mais eficiente, tornando-o o Apple Watch com carregamento mais rápido até agora.

As apresentações começaram com o anúncio do Apple Watch Series 10 , o relógio digital da Apple. O Series 10 é o Apple Watch mais fino de todos os tempos, 10% menor que sua versão anterior , o Series 9. Pela primeira vez, ele poderá reproduzir mídia diretamente pelos novos alto-falantes do relógio.

Funções como o monitoramento da temperatura corporal durante a noite e o acompanhamento do ciclo menstrual foram recapituladas. Com o Series 10, o Apple Watch poderá auxiliar em casos como apneia do sono .

Tim Cook iniciou a apresentação dos AirPods 4 dizendo que há atualizações em toda a linha, começando com uma nova geração de AirPods "normais". Foram anunciados graves melhores e agudos mais claros, com Áudio Espacial Personalizado, graças a uma arquitetura acústica atualizada.

Também foi anunciado o lançamento do Apple Watch Ultra 2 . O modelo custará a partir de 799 dólares (R$ 4,4 mil) , também disponível para pré-encomenda a partir de hoje, com lançamento em 20 de setembro.

O estojo de carregamento USB-C do aparelho é menor, com expectativa de até 30 horas de duração da bateria no total.

Ele é resistente à água e à poeira, possui uma nova tela de vidro cerâmico que é 50% mais resistente do que o modelo anterior e duas vezes mais forte do que "qualquer outro smartphone".

O botão de ação, que estava entre os maiores rumores de atualizações para o iPhone, foi confirmado pela empresa.

O iPhone 16 estará disponível com telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas nos modelos base e Plus. Ele vem com uma câmera principal de 48 megapixels, permitindo tirar fotos nessa resolução ou optar por fotos de 24 MP com pixels agrupados.

Foi anunciado uma "bateria ainda maior", que, junto com as melhorias de eficiência de energia do A18 e do iOS 18, deve melhorar a duração da bateria.

Ambos os modelos terão o novo botão de ação personalizável no lado esquerdo, podendo ser programado para realizar diferentes funções dependendo da hora do dia. Ele também conta com um novo recurso de "controle de câmera", permitindo ajustar as configurações da câmera.

Além disso, foi demonstrado como funcionará a inteligência artificial do aparelho, chamada Apple Intelligence. Entre as funções anunciadas, foi destacado um auxílio na organização de fotos. "Imagine que você tem uma foto que tirou há muito tempo. Você pode digitar uma descrição no aplicativo Fotos, e o Apple Intelligence a encontrará para você", declarou a empresa.

A Siri também está recebendo uma atualização com o Apple Intelligence, "tornando-se melhor em entender você, mesmo quando você tropeça e erra no meio da frase". A assistente virtual também oferecerá orientações passo a passo sobre como realizar tarefas no iPhone.

Também será capaz de encontrar informações a partir da Siri no telefone e resumos/transcrições sendo gerados a partir de gravações. Fotógrafos poderão pedir à Siri para puxar fotos específicas de suas bibliotecas e aplicar edições em um aplicativo.

O Apple Intelligence estará disponível como uma atualização de software gratuita. Ele será lançado em inglês dos EUA no próximo mês, com versões localizadas para o Reino Unido, Austrália e outros países em dezembro. O suporte para outros idiomas chegará apenas em 2025.

Outro recurso que será introduzido na IA da Apple é o reconhecimento de imagem, semelhante ao Google Lens. Ao visualizar um restaurante, por exemplo, basta apontar a câmera para ele, clicar no controle, e o aparelho mostrará informações como horário de funcionamento e menu. Esse recurso poderá ser usado para folhetos, animais que queira encontrar, e muito mais.

Preço do iPhone 16: quanto custará?

Confira como ficou os preços das versões anunciadas no evento:

iPhone 16 : US$ 799 (a partir de R$ 7.799 no Brasil)

: US$ 799 (a partir de R$ 7.799 no Brasil) iPhone 16 Plus : US$ 899 (a partir de R$ 7.799 no Brasil)

: US$ 899 (a partir de R$ 7.799 no Brasil) iPhone 16 Pro: US$ 999 (a partir de R$ 10.499 no Brasil)

US$ 999 (a partir de R$ 10.499 no Brasil) iPhone 16 Pro-Max: US$ 1.199 (a partir de R$ 12.499 no Brasil)

Na sua versão Pro-Max, além das cores que se mantém da sua versão anterior - titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio preto -, também foi anunciado a versão titânio deserto.

iPhone 16 Pro

O iPhone 16 Pro tem uma nova câmera ultra wide de 48 MP com um sensor de quatro pixels, bem como uma câmera telefoto de 12 MP 5x como antes. Agora, porém, o design tetra prisma está disponível no Pro e no Pro Max.

As gravações do aparelho poderão trazer uma "sensação cinematográfica", segundo a sua apresentação.



Há quatro microfones de "qualidade de estúdio" no dispositivo facilitando gravações vocais e acústicas. O iPhone 16 Pro também suportará gravação de áudio espacial, isso permitirá uma edição de som criativa com nosso novo recurso de mixagem de áudio.