X muda termos de uso e utilizará dados para alimentar IA; entenda

Atualização nova nos termos de uso do X (antigo Twitter) promete utilizar dados pessoais dos usuários para alimentar Inteligência Artificial; entenda

De acordo com texto dos termos de serviço do X, entre os dados que o aplicativo agora coleta estão informações biométricas (como fotos de perfil e reconhecimento facial), dados acadêmicos e históricos de trabalho, por exemplo.

O X (antigo Twitter), sob o comando de Elon Musk , atualizou seus termos de uso e políticas de privacidade, sinalizando que começaria a coletar mais dados dos usuários para alimentar seu próprio sistema de Inteligência Artificial (IA) a partir do dia 15 de novembro de 2024.

Além disso, o X não apenas coleta informações fornecidas diretamente pelos usuários, como também rastreia dados de comportamento, como interações com conteúdo, tempo gasto em determinadas seções da plataforma e o tipo de dispositivos usados para acessar o X.

No mês de junho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vetou o uso de dados brasileiros para alimentar IA, afirmando que a medida iria contra a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) .

Sobre esse cenário, há preocupações crescentes acerca da privacidade e da potencial exploração desses dados, já que a coleta vai além de apenas aprimorar os algoritmos de recomendação.

Especialistas de privacidade alertam que esse tipo de coleta massiva de dados, especialmente biométricos, pode representar riscos se não for adequadamente protegido, ou se for compartilhado com terceiros para outros fins.

De acordo com a plataforma, os usuários podem optar por limitar parte da coleta de dados, mas o uso completo da rede exige a aceitação dos novos termos. Isso levanta questões sobre como as empresas de tecnologia estão utilizando dados pessoais para o desenvolvimento de tecnologias emergentes como IA.