Alicia está noiva de AILex, um holograma de IA, e casamento já tem datas de início e término Crédito: John Tunley/Hybrid Couple

Você já se imaginou casando com um holograma? Alicia Framis, uma artista catalã de 57 anos, não apenas imaginou, como deve realizar, em breve esse feito. A mulher está noiva e prestes a se casar com AILex Sibouwlingen, um holograma baseado em inteligência artificial (IA). A união, porém, já tem data para acabar. O sistema de AILex é alimentado pela própria Alicia e tem como base traços da aparência e a personalidade de três ex-namorados da artista. O holograma é ativado a partir do momento em que ela liga o computador e conta com vários pontos de projeção para poder circular pela casa de Alicia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O "casamento" da artista com o holograma é parte do experimento social e artístico "The Hybrid Couple" ("O Casal Híbrido", em tradução livre).

A união do casal está prevista para ocorrer no dia 9 de novembro. A cerimônia deve ser realizada no Museu Depot Boijmans van Beuningen, na cidade neerlandesa de Roterdâ. O casamento, no entanto, já tem data para acabar. "O propósito disso é compartilhar vida e emoções, envolvendo-se com vários debates contemporâneos, como pós-humanismo, virtualidade e as complexas interseções de gênero em espaços íntimos e sociais, incluindo sua dissolução.", afirma um trecho da descrição do projeto de Alicia. Noiva de um holograma baseado em ex-namorados Alicia explicou em entrevista ao jornal português Público que "AILex é um holograma de acompanhamento, que explora a coexistência de humanos e tecnologia de uma forma diferente".

Tanto o apelido quanto a voz e a aparência do holograma, de acordo com o jornal Público, baseiam-se nas características próprias de três ex-namorados neerlandeses de Alicia. A ideia de criar um holograma de IA

A artista lembra que a mescla das duas tecnologias era algo inédito quando começou a idealizar o projeto. "Falei com a diretora do centro e lhe disse que queria desenvolver um holograma inteligente, o que não existia até então. Havia hologramas e, claro, IA, mas não estavam ligados uns aos outros", relatou a mulher.

Alicia treina o holograma AILex para que ele se torna mais parecido com um humano Crédito: John Tunley/Hybrid Couple Ela encontrou um programador capaz de dar vida ao holograma e, juntos, logo fizeram a instalação na casa da artista, onde ela, pouco a pouco, vai o "educando". "Eu adoraria dar minha alma e meu corpo à ciência e à arte para desenvolver relacionamentos mais profundos e ajudar pessoas com doenças congênitas ou adquiridas, habilidades físicas limitadas (deficiências), desequilíbrios de gênero em alguns países, outras exigências sociais e estereótipos em diferentes culturas", defende Alicia.

A artista pondera ainda que seu experimento pode ajudar a desenvolver e aprimorar ferramentas que auxiliem "aqueles que passaram por traumas ou sofrem de agorafobia, desfiguração ou medo. Pessoas que passaram por traumas e abuso sexual podem usar essa técnica como uma ferramenta terapêutica para recuperar um relacionamento normal com o sexo oposto ou do mesmo sexo." Objetivos de casar-se com um holograma De acordo com a artista, o objetivo principal do projeto é "desenvolver um companheiro que ajude a ser feliz e a viver melhor". Por ser um sistema instalado na residência de Alice, AILex conhece todos os visitantes da casa da noiva. O envolvimento sexual, no entanto, é algo que não existe neste relacionamento, pois, para o holograma, a sexualidade se trata de um atributo humano.