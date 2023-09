O POVO estreia canais no WhatsApp: política, esportes e últimas notícias

O lançamento dos canais no WhatsApp nesta quarta-feira, 13, propõe aos usuários uma transmissão de fotos, vídeos, links e notas de voz sobre determinados assuntos. No Brasil, O POVO apresenta três canais com notícias relacionadas à política cearense, aos acontecimentos do cotidiano e às novidades esportivas.

Na prática, a estrutura pode lembrar uma conversa em mensagem de texto, mas com caráter unilateral, ou seja, apenas o administrador pode enviar as atualizações em seu canal.

Para interagir com o canal escolhido, as pessoas recebem a opção de votar em enquetes ou adicionar suas reações às mensagens recebidas.

A atualização deve chegar aos poucos a todos os usuários do aplicativo ao longo dos próximos dias. É possível pedir que o app avise quando a função estiver disponível para você.

Saiba como encontrar os Canais do O POVO no WhatsApp.

O POVO estreia três canais no WhatsApp; acesse

A parceria com a Meta desenvolveu três canais focados em atualizações sobre a política no estado do Ceará, as últimas notícias no Brasil e no mundo, além de conteúdo sobre esportes. Todos estarão disponíveis para pesquisa no aplicativo do WhatsApp.

Para encontrá-los, conheça os nomes e conteúdos de cada um: