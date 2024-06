Conheça história do bolo pé de moleque e onde encontrar em Fortaleza

Receitas similares às do quitute já eram produzidas em outros países, como nougat na França e o torrone na Itália, mas a origem do doce também não pertence ao continente europeu, eles apenas foram apresentados a eles por outros povos.

Mas eles não seriam a mesma coisa? A resposta é não, não são. O pé de moleque pode ser um doce feito com rapadura e amendoim torrado, que começou a ser produzido no período colonial brasileiro com a chegada da cana de açúcar no século XVI. Ele era comercializado por mulheres em ruas e feiras do Rio de Janeiro.

Uma das melhores formas de aproveitar as festividades juninas é, definitivamente, saboreando as comidas típicas que enfeitam as mesas e barracas dos arraiás. A lista de pratos, sejam eles doces ou salgados, é grande e diversificada, fica até difícil escolher. Mas a dica deste Comes&Bebes é: não pule o pé de moleque ou o bolo de pé de moleque.

Mas a cantora Bidu Sayão (1904-1999) defendia outra história. Ela afirmava que no começo do século XX havia mulheres que vendiam doces em tabuleiros, na capital fluminense.

Retornando ao Brasil, a escolha do nome "pé de moleque" tem suas explicações. Uma delas é que a cor se assemelhava aos pés dos meninos que brincavam nas ruas. Outra está ligada aos calçamentos irregulares de pedras, comuns do período colonial, que também recebiam o mesmo nome e teriam inspirado a nomenclatura do doce.

Quando as vendedoras não estavam prestando atenção, os meninos que brincavam na rua pegavam os quitutes e elas brigavam com eles, dizendo para eles pedirem: "Pede, moleque!". Foi a partir dessas exclamações que veio o "pé de moleque".

Direcionando agora o foco para o bolo: apesar da aparência e nome similar, trata-se de um quitute diferente, quase uma variação. Bolo pé de moleque, também conhecido como bolo preto, é bem comum no Nordeste durante o período junino. A tradição de consumi-lo, no entanto, não fica restrita apenas a esta época do ano.

No site do Museu do Açúcar e Doce, um artigo apresenta o prato como uma tradição familiar e oral da região. A autora esteve na Praia de Pirangi do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, durante o mês de dezembro no início dos anos 2000, onde participou do preparo do bolo.

Diferente do doce preparado com amendoim, o bolo é preparado com castanhas de caju — colhidos na época do fruto, entre agosto e janeiro. A castanha passa pelo processo de ser torrada antes de ser acrescentada ao preparo do prato típico. Nele também vão cravo torrado com erva doce, mel de rapadura, leite de coco, massa carimã e, caso deseje, ovos.

O texto do museu aponta que era comum na época dar o bolo pé de moleque para familiares e amigos no Natal. Mas, como dito anteriormente, também é comum ser consumido no mês de junho com as festas de São João.