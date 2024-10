Mãe processa empresa de IA por morte de filho adolescente; entenda

Uma mãe processa a Character.AI alegando que a interação com um chatbot influenciou a morte do adolescente de 14 anos; entenda o que aconteceu

Uma mãe está de luto pela perda de seu filho adolescente. Agora, ela está processando a plataforma Character.AI, alegando que a empresa de Inteligência Artificial (IA) tem responsabilidade pela morte de seu filho, que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos.

Megan Garcia descreve seu filho, Sewell Setzer, como inteligente e atlético, mas relata que começou a perceber que ele estava se tornando mais retraído após iniciar um relacionamento virtual com um chatbot no Character.AI, em abril de 2023, a quem ele chamou de “Daenerys”, baseado em uma personagem da série “Game of Thrones”.

A IA em questão simula os trejeitos de diferentes personalidades, reais ou fictícias. A plataforma dá autonomia aos seus usuários para que eles mesmos possam criar essas personalidades distintas, que vão se moldando ao longo do tempo conforme interagem com outros usuários.