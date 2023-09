Google celebra 25 anos: tudo o que você não sabia sobre a empresa

Há 25 anos no mercado, o Google é o principal buscador da Internet e está presente em diversos mercados com sua gama de serviços. Veja curiosidades sobre a empresa

O Google funcionava apenas para buscas verbais até julho de 2001, quando foi lançada a função de busca por imagens. O Google Imagens incrementou a navegação na web e teve origem em um fato curioso : o interesse popular no vestido usado por Jennifer Lopez na cerimônia do prêmio Grammy de 2000.

O domínio “google.com” foi registrado em 15 de setembro de 1997, enquanto a empresa foi estabelecida um ano depois, em 4 de setembro de 1998. Somente nos primeiros anos de empresa é que os funcionários comemoravam o aniversário do Google no dia oficial.

De lá para cá, o Google se tornou onipresente no cotidiano de muitas pessoas ao redor do mundo. A empresa percorreu uma trajetória de lançamentos bem-sucedidos, polêmicas digitais e fatos curiosos.

A empresa recrutou a ajuda do engenheiro Huican Zhu e da gerente de produto Susan Wojcicki (que hoje é CEO do YouTube) para construir o Google Imagens. No ano de sua fundação, em 2001, a ferramenta anexou 250 milhões de imagens; até 2010, o número estava em 10 bilhões.

O "Jungle Dress", da grife Versace, modelou a cantora com tecido transparente e de estampa tropical. Chamou tanta atenção que se tornou a pesquisa mais popular do Google à época. Mas os usuários esbarravam apenas em texto .

Depois da experiência, o Google percebeu a falta de uma ferramenta que reunisse e organizasse as notícias de diversas fontes. Um ano após os ataques às Torres Gêmeas, em setembro de 2002, surgiu uma versão de testes do Google Notícias, que hoje está disponível em 35 línguas.

Google faz 25 anos: brincadeiras com palavras

O nome “Google” foi escolhido pelos fundadores como uma brincadeira com a expressão matemática “googol”, que é o número 10¹⁰⁰, ou seja, o dígito um seguido de cem zeros. Para Page e Brin, representa a intenção de “organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis”.

O mesmo conceito matemático foi usado para nomear a sede oficial do Google, chamada Googleplex, fundada em julho de 2004 em Mountain View, Califórnia (EUA). Se googol é o número um seguido de cem zeros, googolplex é o número um seguido de um googol de zeros. Achou difícil?

O sufixo “plex”, no nome da sede, indica ainda um complexo de prédios. É lá que ficam, também, as operações da Alphabet Incorporated, empresa-mãe criada em 2015 para gerenciar o Google e subsidiárias.

Google faz 25 anos: predominância no mercado

Em 1997, os criadores do Google talvez não previssem o sucesso que a plataforma faria. Um exemplo do triunfo veio em 16 de agosto de 2013, quando o Google ficou fora do ar por cinco minutos. 300 segundos sem Google foram necessários para que o uso global da Internet caísse em 40%.

As páginas iniciais do Google e do YouTube ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, entre os sites mais acessado do mundo, segundo dados de agosto de 2023 da Similarweb. Entre os buscadores, o Google também lidera, controlando 83.49% da participação no mercado, conforme dados de julho de 2023 da plataforma Statista.

Google faz 25 anos: Bard e inteligência artificial

Se fosse só pesquisa o assunto seria outro, mas o Google também fornece diversos outros serviços, impactando vários setores comerciais. Isso inclui email (Gmail), navegação na web (Chrome) e geográfica (Maps), armazenamento em nuvem (Drive), videochamadas (Meet), ensino online (Classroom) e mesmo sistema operacional para celulares (Android).

Uma aposta mais recente da empresa, que tem cada vez mais se aventurado em inteligência artificial, é o Bard, proposto rival direto do ChatGPT. No Brasil, o Bard foi lançado em 13 de julho de 2023.

A plataforma consegue simular conversas utilizando o processamento de linguagem natural, responder a perguntas, traduzir conteúdos em diferentes idiomas e gerar texto. Em agosto passado, a inteligência artificial foi conectada a serviços como Gmail, Maps e YouTube.