11 de setembro: conspirações que ainda circulam após 22 anos do ataque

Emoções coletivas ao redor de um eventos ameaçadores à ordem social podem acarretar teorias conspiracionistas; entenda o 11 de setembro Crédito: Masatomo Kuriya/Corbis

Os atentados do 11 de setembro completam hoje 22 anos e traz consigo as emoções coletivas ao redor de um evento que foi tão ameaçador à ordem social americana. Mesmo após tanto tempo, o ataque do grupo extremista islâmico al-Qaeda ainda acarreta um conspiracionismo incutido e disseminado no cotidiado, especialmente quando submetido ao contexto de amplificação nas redes sociais como efeito dos comportamentos das massas. Na manhã de 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais atingiram as torres Norte e Sul, que pegaram fogo e desabaram. Outra aeronave colidiu com o prédio do Pentágono, em Washington, e uma quarta caiu na Pensilvânia sem concretizar o ataque planejado depois que os passageiros dominaram os terroristas.

11 de setembro chileno: ENTENDA o que aconteceu em 1973 A Internet reúne um acervo de teorias da conspiração ao redor dos mais variados fenômenos e acontecimentos do mundo, o que não seria diferente com um dos maiores marcos de conflitos geopolíticos contemporâneos. Sugere-se, por exemplo, que os ataques terroristas de 11 de setembro foram conduzidos pelo governo do ex-presidente estadunidense George Bush.

11 de setembro: o que são teorias da conspiração? Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba divulgaram um estudo inédito avaliando os significados atribuídos às teorias da conspiração. Publicado em 2019, o artigo “Teorias da conspiração: significados em contextos brasileiros” explica como se dá o processo de formação do conspiracionismo imbricado na sociedade contemporânea. De maneira geral, os resultados observados reforçam os obtidos em pesquisas internacionais realizadas na Psicologia. Essencialmente, sugerem que as teorias da conspiração podem ser compreendidas como tendo uma função explicativa e estando associadas a processos mentais que visam considerar o mundo como ordenado, compreensível e previsível. Quando indivíduos são confrontados por eventos que ameaçam a ordem social, tais como ataques terroristas, guerras e crises econômicas, tal fenômeno dá origem a teorias da conspiração diante da necessidade de compreensão de ações de grupos ou organizações que se unem em um acordo secreto e tentam atingir um objetivo oculto, sendo este percebido como ilegal ou malévolo. Van Prooijen, Krouwel e Pollet (2015), autores presentes no referencial bibliográfico do artigo, indicam que as teorias da conspiração fazem parte de um sistema de crenças que permite aos indivíduos compreender fenômenos ocorridos na realidade social.



11 de setembro: três teorias da conspiração que são disseminadas após 22 anos

Historiadores, jornalistas, agências de checagem de fatos e organizações não-governamentais tentam derrubar os mitos criados em torno dos ataques, que entre outros efeitos disparou uma onda de aversão a muçulmanos pelo mundo. Algumas teorias negam a existência do atentado, a despeito de ele ter sido transmitido ao vivo pela TV e testemunhado pelos moradores de Nova York e pela imprensa. Ou atribuem a forças ocultas e a governos. Confira abaixo:

1. O combustível de um avião não tem o poder de derreter vigas de aço

Essa hipótese foi levantada para justificar a tese de que na verdade as torres teriam caído por ação de explosivos, e não da colisão, além de se referir também ao desmoronamento rápido dos prédios (que durou cerca de 10 segundos) e aos incêndios relativamente curtos (56 minutos no World Trade Center 2 e 102 minutos no World Trade Center 1). No entanto, um relatório detalhado produzido pelo National Institute of Standards and Technology comprovou que os aviões danificaram severamente as colunas de sustentação, e deslocaram a proteção contra incêndio. O fogo atingiu 1.000º em partes dos prédios, o que fez com que as vigas empenassem e o edifício caísse. O órgão fez uma investigação extensa e testou os materiais em laboratório para atestar que não houve explosivos, comprovando que o impacto e o incêndio levaram ao desabamento.