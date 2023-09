Google Flights lança ferramenta de IA para auxiliar a monitorar passagens

O Google Flights, ferramenta do Google para buscar passagens aéreas, anunciou uma nova ferramenta para auxiliar os usuários a encontrar melhores preços através de inteligência artificial.

A função busca “prever” o melhor dia e horário para comprar o bilhete com o melhor preço, e a plataforma ainda colocará uma espécie de "selo de garantia", dizendo que se o preço for maior do que ela havia previsto, eles reembolsarão os usuários através do Google Pay.

“Os preços médios tendem a ser mais baixos 71 dias antes da partida, uma grande mudança em relação aos nossos insights de 2022, que descobriram que os preços médios eram mais baixos apenas 22 dias antes da partida”, disse o Google em comunicado.