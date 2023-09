Veja os assuntos mais buscados no Google no CE e em Fortaleza sobre economia

O Google Trends divulgou, nesta quarta-feira, 20, em evento Cresça com o Google, em Fortaleza, os assuntos mais pesquisados na plataforma em Fortaleza e no Ceará desde 2004.

Na área econômica, as pessoas se mostraram bastante interessadas em assuntos como Microempreendedor individual (MEI), bolsa de valores, entre outros assuntos, como cursos, concursos, emprego, etc. Veja mais abaixo as listas com os termos.

O Google Trends é uma modalidade da plataforma de pesquisa Google que calcula e apresenta o interesse de busca para assuntos e termos de pesquisa em um índice de 0 a 100.