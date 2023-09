BeFake é um "BeReal ao contrário" que usa inteligência artificial

Sucesso em 2022, o BeReal é uma plataforma que funciona de modo simples, mas ousado: para ver publicações de outras pessoas, o usuário precisa tirar - e postar - uma foto sua naquele momento, e não é possível usar filtros.

Com o slogan "por que ser real?", o BeFake é um aplicativo que busca fazer o oposto. Do mesmo modo que no BeReal, só é possível ver fotos de outras pessoas ao publicar uma foto, que é tirada ao mesmo tempo com as câmeras traseira e frontal do celular. No entanto, a plataforma exige que o usuário modifique a imagem.

As alterações presentes no BeFake usam inteligência artificial (IA) para reconhecer e modificar as fotos. Deste modo, é possível colocar-se em mundos de fantasia, ficção científica, ou simplesmente dar retoques surreais ao retrato, mudando a cor da própria pele e de objetos na imagem. Além de filtros pré-prontos, é possível usar um prompt em plataformas de inteligência artificial, "prompt" é o comando que se dá ao robô. Pode-se, por exemplo, usar o prompt "como fazer um bolo de chocolate sem glúten?" para pedir ao ChatGPT uma receita do doce para criar modificações personalizadas.