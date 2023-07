Maratona Tech tem inscrições prorrogadas até 04 de agosto

A Maratona Tech prorrogou o prazo de inscrições para sua segunda edição até 04 de agosto. A iniciativa, que envolve professores e estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Brasil, é promovida em parceria entre o Movimento Tech e a Associação Cactus, a fim de de fomentar a inclusão, formação e empregabilidade, . A competição conta com patrocínio do iFood, empresa brasileira de tecnologia, que também está entre os mantenedores do Movimento Tech.



A Maratona Tech leva os conceitos da tecnologia para dentro da sala de aula, impactando professores e estudantes, desenvolvendo aprendizagem dos jovens e conectando-os a este mundo. “Esta é a chance de desenvolver pessoas para as oportunidades de carreira que a área oferece, especialmente porque, de acordo com relatório do Fórum Econômico Mundial, 8 das 10 profissões que terão maior demanda nos próximos anos são da área de tecnologia”, afirma Luanna Luna, diretora de Educação do iFood.

O iFood pretende até 2025 formar e empregar 25 mil pessoas de públicos sub-representados e de baixa renda em tecnologia, além de capacitar mais de 5 milhões de pessoas para o trabalho do futuro e empreendedorismo.

Trilha para o sucesso

A participação na Maratona Tech é gratuita e agora as inscrições vão até o dia 04 de agosto. Nesta fase, professores e representantes das escolas interessadas devem fazer as inscrições das suas turmas AQUI

Após as inscrições, professores recebem uma formação exclusiva e um desafio para aplicar em sala de aula, enquanto os alunos estudam, apresentam os trabalhos e os melhores são escolhidos para a fase final da competição.

No ano passado, a Maratona reuniu 80 mil estudantes em 21 estados e 183 cidades brasileiras. Destes, 222 estudantes foram premiados com bolsas em tecnologia. Para a segunda edição do Maratona Tech, a expectativa é ter 500 mil alunos inscritos e mil jovens premiados ao final.