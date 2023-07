Meu Compartilhamento de Fotos: Apple apaga serviço hoje; entenda

A empresa norte-americana Apple anunciou o encerramento do álbum “Meu Compartilhamento de Fotos” para iPhone e todos os outros seus dispositivos.

O recurso será excluído hoje, quarta-feira, 26, mas novos uploads foram interrompidos um mês antes. A empresa não deu explicações formais sobre o motivo do fim do serviço.

Apple Vision Pro: VEJA como funcionam óculos que custam mais de R$ 17 mil



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O serviço, lançado originalmente em 2011, permitia o upload de imagens tiradas em um aparelho para a visualização em outro. O conteúdo era separado do Fotos do iCloud, com permanência de até 30 dias e limite de 1.000 fotos.

Apple encerra serviço Meu Compartilhamento de Fotos: o que fazer?

Os registros no compartilhamento de fotos não serão necessariamente excluídos com a pasta, mas também não poderão mais ser acessados por outros aparelhos. Nesse caso, as imagens estariam perdidas em caso de mudança do dispositivo, por exemplo.

Passo a passo: o que é preciso fazer para resgatar as fotos e salvá-las?

No iPhone, iPad ou iPod Touch, abra o aplicativo Fotos e selecione a opção Álbuns;

Procure por Meu Compartilhamento de Fotos;

Clique em Selecionar e clique nas fotos que deseja salvar;

Clique em "Compartilhar" e depois em Salvar Imagem.

Meu Compartilhamento de Fotos para além do iPhone

Para usuários de Mac, os passos são os mesmo até o 3º passo. As imagens podem ser salvas na biblioteca padrão do dispositivo ou em algum serviço de armazenamento na nuvem.

Já para computadores com Windows, o programa do iCloud para o sistema operacional da Microsoft faz o download automático das fotos. Com o uso do OneDrive, as imagens já são salvas na nuvem do Windows.

Bard, ChatGPT e Bing Chat: CONFIRA as principais diferenças dos chatbots

Com informações da repórter Penélope Menezes