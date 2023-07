Mercado Livre abre vagas para meninas na tecnologia

Com inscrições até 11 de agosto, a segunda turma do ano oferece 240 vagas para meninas entre 16 e 18 anos de todo Brasil

O Mercado Livre abre as inscrições para mais uma turma do Conectadas, seu programa gratuito que promove uma imersão digital de meninas em temas de tecnologia. Ao todo, são 240 vagas para meninas entre 16 e 18 anos de todo o Brasil.

As inscrições, que seguem até o dia 11 de agosto, podem ser realizadas por meio de um formulário digital e não há necessidade de conhecimento prévio na área. Meninas de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares têm prioridade e o programa espera ter pelo menos 50% de jovens pretas, pardas e indígenas, além de estimular a participação de jovens mulheres trans e travestis.

O Conectadas oferece uma imersão digital que totaliza 54 horas. Ao longo de 16 encontros 100% online, são abordados conteúdos de transformação digital, economia 4.0, sustentabilidade, design da experiência do usuário, análise de dados, desenvolvimento de projetos e negócios digitais, marketing digital e introdução a HTML e CSS. Durante o programa, acontece ainda o acompanhamento de mentoras do Mercado Livre e da {reprograma}, permitindo ainda a essas meninas conhecer e se conectar com mulheres que já atuam neste segmento.

Serviço:

Conectadas

Período de inscrição: até 11/08/2023

Pré-requisitos: jovens de 16 a 18 anos que se identificam com o gênero feminino (cis, trans e travestis)

Formato: 100% online

Investimento: gratuito

Quantidade de vagas: 240

Inscrições: https://reprograma.typeform.com/to/xsBbNOxW