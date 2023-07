Brasil é destaque global na adoção de novos meios de pagamento

Estudo da Accenture apontou que o Brasil é um dos líderes globais na adoção de novos meios de pagamento, tudo isso graças ao sucesso do PIX na região. Para se ter uma ideia, o nosso país superou a média global de uso de pagamentos conta a conta (A2A) - com 69% contra 10%.



Além disso, o levantamento FIS Global Payment Report 2023, mostra que entre 2019 e 2022 houve um aumento significativo no uso de métodos alternativos de pagamento na América Latina. As carteiras digitais foram as que mais cresceram, com uma utilização 7% maior. Em segundo lugar está o cartão de débito, com 6%, seguido das transferências bancárias (4%) e BNPL (1%).

"A adesão do PIX realmente mostra que o brasileiro está aberto a novos métodos e tecnologias que realmente agreguem valor ou melhores experiências. Existe uma tendência global de pagamentos A2A (account to account) e muitos países estão criando suas próprias infraestruturas de pagamento instantâneo, como UPI na Índia, PayNow em Singapura e NPP na Austrália. Porém, o nível de adesão e uso do Brasil supera e muito qualquer um desses exemplos", diz Nathan Marion, gerente geral da Yuno.

Números recentes do Banco Central mostram que o número total de transações do PIX já ultrapassou o de cartão de débito e crédito juntos. Mais de 140 milhões de pessoas já usaram a infraestrutura do BC e os números somente crescem.



"Indo além de pagamentos digitais, as carteiras têm realmente ganhado muita força no mercado digital, você vê o recente lançamento da NuPay, o método de pagamento da Nubank que já pode ser encontrado em muitos apps e e-commerces, outros exemplos de força com PicPay, Mercado Pago e Paypal, além de novas iniciativas como Pix Parcelado que devem ter alto impacto no digital", finaliza Nathan.