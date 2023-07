Plataforma brasileira cria provador virtual

A recém-lançada plataforma Doris chega ao mercado com a promessa de facilitar a vida do consumidor. Com apenas duas fotos do corpo, o consumidor entrará no provador virtual e experimentará as peças de interesse da loja escolhida.



Utilizando uma tecnologia totalmente própria, que une computação visual e inteligência artificial, a extração automática das medidas garante uma eficácia de 96% de precisão nas medidas dos usuários, que podem experimentar diversos tamanhos e tomar a decisão que mais lhe convir, diz a empresa desenvolvedora.



“Viemos para transformar o e-commerce. Sabemos que a pandemia proporcionou um aumento significativo nas vendas online, mas as buscas por produtos nem sempre são convertidas em vendas, muitas vezes por falta de informação sobre o tamanho ou até mesmo o caimento da peça. Com a Doris, esse problema acabou”, diz Marcos de Moraes, CEO da empresa.

Outra comodidade oferecida pela plataforma é permitir a montagem de um guarda-roupa próprio, integrando suas roupas com as peças oferecidas pela loja dentro da Doris. Dessa forma, pode-se montar e avaliar looks, misturando o que tem em casa com o que se vê na loja, a partir de um guarda-roupa itinerante.



A plataforma, com tecnologia 100% própria, conta com mais de 40 funcionários espalhados pelo mundo que seguem focados em tempo integral em aperfeiçoar e garantir o melhor resultado para o consumidor.