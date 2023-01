Testamos: Huawei WiFi Mesh 3, um roteador rápido e de bom alcance

Recentemente me mudei para um apartamento construído há algumas boas décadas. Como em toda construção antiga, as paredes grossas interferem nos sinais sem fio mais que as divisórias finas de edifícios atuais.

O resultado não poderia ser outro: o alcance da WiFi reduziu drasticamente. Antes morando em um sobrado, com o roteador perto da entrada, no andar superior, apenas a área de serviço era ponto cego. Agora, com o hotspot na sala, metade ou mais do apartamento sofria com sinal ruim.

Como tinha alguns repetidores sobrando, a solução foi rápida. Um no quarto, outro no escritório e... A área de serviço, como na casa anterior, torna-se o único ponto cego.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao procurar um imóvel, a maioria das pessoas vai avaliar aspectos como luz natural, ventilação, estado da pintura, instalação elétrica... Não é comum ver alguém considerando alcance da WiFi como critério para mudança. Por isso, o problema costuma ser notado apenas quando todo o processo já foi feito.

Embora repetidores sejam uma solução simples e relativamente barata, nem sempre são confiáveis. No meu caso, é necessário retirá-los da tomada e ligar novamente ao menos uma vez por semana.

Quando soube do lançamento do WiFi Mesh 3, solicitei duas unidades de testes à Huawei. A ideia era saber se a tecnologia, ainda não muito comum no Brasil, consegue se colocar como alternativa aos problemas de alcance das redes sem fio.

Como o produto se saiu? Usei o kit do Huawei WiFi Mesh 3 nas últimas semanas e conto abaixo tudo o que descobri. Confira!

Sobre o review: a Huawei me enviou um kit com duas unidades do WiFi Mesh 3 em 15 de dezembro. Os produtos foram cedidos por empréstimo e devolvidos após os testes. A fabricante não teve influência no conteúdo deste texto.

Parâmetros de comparação: meu roteador de uso cotidiano é o modem Nokia G-140W-H, da própria operadora de internet fixa. Para extensão de sinal uso dois repetidores TP-Link, um RE200 e um WA850RE.

Huawei WiFi Mesh 3: especificações e disponibilidade

Conexão sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 2.4, 5 e 6 GHz);

802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 2.4, 5 e 6 GHz); Conexão entre roteadores: 802.11 s (WiFi Mesh);

802.11 s (WiFi Mesh); Velocidade: até 3.000 Mbps;

até 3.000 Mbps; Alcance: até 200 m² por torre;

até 200 m² por torre; Atalhos: botão WPS no roteador, conexão automática por NFC;

botão WPS no roteador, conexão automática por NFC; Cabos: três entradas Gigabit Ethernet, detecção automática de LAN e WAN;

três entradas Gigabit Ethernet, detecção automática de LAN e WAN; Aplicativo: Huawei AI Life.

O Huawei WiFi Mesh 3 está disponível somente na cor branca. A única opção de compra oficial no Brasil é a Amazon, com preços de R$ 799 para uma torre ou R$ 1.299 o kit com duas unidades.

Huawei WiFi Mesh 3: conteúdo da caixa e design

Caixa do Huawei WiFi Mesh 3 traz roteadores, fios de energia e cabo de rede Cat 5e (Foto: Bemfica de Oliva)



Há diferença entre as versões do Huawei WiFi Mesh 3 com uma ou duas unidades. Comprando o kit, é enviada uma caixa com os dois itens, e não duas caixas individuais.

A embalagem tem material de boa qualidade, adequado ao valor do produto. Dentro dela, além da papelada (manual de instruções, guia de instalação, garantia etc) estão o roteador, o cabo de energia e um cabo Ethernet Cat 5e, branco e achatado.

O roteador é feito de plástico branco fosco, não muito diferente de qualquer equipamento na mesma faixa de preço. Na parte de cima ficam o LED de operação e a parte para conectar smartphones Android por NFC. Na frente há o botão WPS, e na traseira estão as três portas Ethernet, a entrada de força e o botão reset.

O visual, como habitual em roteadores Mesh, é minimalista. Não há a aparência de "nave espacial" costumeira em equipamentos similares. Esse formato me agrada mais, pois se integra melhor à decoração da casa, em vez de chamar atenção desnecessária.

Ligando o Huawei WiFi Mesh 3

No primeiro uso, é necessário ligar somente a unidade do Huawei WiFi Mesh 3 que ficará conectada ao modem. A configuração é feita de forma rápida por um site próprio, que permite definir parâmetros como nome da rede e senha.

Após essa etapa, adicionar outras unidades é extremamente simples: basta ligá-las dentro do alcance de sinal da primeira. Segundo a Huawei, até seis unidades podem ser conectadas desta forma.

A escolha dos locais pode ser feita com o auxílio do aplicativo Huawei AI Life, que falarei à frente. Ele também funciona para definir funções mais avançadas do roteador.

Os LEDs das torres são verdes durante a configuração inicial. Após esta etapa, ficam ligados continuamente em azul. A cor é vermelha durante a inicialização das outras unidades, ou caso haja problemas para conectar ao roteador principal.

Huawei WiFi Mesh 3 tem bom alcance e velocidade

Fiz a instalação com uma unidade na sala, ao lado do modem, e outra no escritório, distante cerca de dez metros da primeira. Não há paredes fechadas entre os dois roteadores, mas, como disse no começo do review, as paredes são grossas, e não há uma linha direta de visão de uma torre à outra.

Nesta configuração, todo o apartamento estava coberto com sinal no nível máximo ou perto disso. Não tive problemas de pontos cegos mesmo nos locais mais distantes, ou com mais paredes no caminho.

Meu plano de internet tem 500 Mbps de upload e 250 Mbps de download. Equipamentos no escritório, ao lado da torre secundária, apresentaram velocidades entre 120 e 180 Mbps de download, e 120 a 200 Mbps de upload. Na sala, próxima ao roteador principal, consegui as taxas máximas fornecidas pela operadora.

Huawei WiFi Mesh 3: configuração e app AI Life

A configuração do Huawei WiFi Mesh 3 é feita, inicialmente, pelo computador. Após isso, no entanto, o roteador pode ser gerenciado pelo aplicativo AI Life.

As funções do aplicativo são as mesmas oferecidas pela interface web. Na tela do celular, porém, elas são dispostas de modo mais intuitivo.

Um destaque é a opção de desenhar a planta baixa do imóvel, indicando onde foi instalada cada torre. Com isso, o AI Life fornece um roteiro de testes, para garantir que a rede tenha boa intensidade na maior área possível. Isso evita também interseções na cobertura de cada unidade, que gerariam redundância de sinal em alguns locais e pontos cegos em outros.

É importante notar que, apesar de usar um protocolo padronizado, o WiFi Mesh 3 não se conecta a roteadores Mesh de outras marcas. Para aumentar a rede é necessário usar modelos da própria Huawei.

Huawei WiFi Mesh 3: conclusão e alternativas

Com configuração facilitada, boa cobertura e estabilidade no sinal, é fácil dizer que o Huawei WiFi Mesh 3 é um excelente produto. O design é um bônus agradável, embora não seja algo tão relevante na decisão de compra.

O fator importante, no caso, é o preço. Custando R$ 799 para uma unidade ou R$ 1.299 para o kit com duas torres, o Huawei WiFi Mesh 3 está na faixa de preço dos roteadores mais caros.

É possível encontrar kits Mesh com duas torres - e, em alguns casos, até três - mais baratos que uma única unidade do Huawei. Mas eles apresentam limitações, como a falta de suporte a WiFi 6, por exemplo, e aplicativos menos robustos para o gerenciamento.

Roteador Deco4, da TP-Link, vem em kits com duas ou três unidades (Foto: Divulgação/TP-Link)



Quem não tem problema com estas restrições pode se contentar com um kit mais barato. A recomendação fica para o TP-Link Deco M4. Com velocidades de até 1.200 Mbps e cobertura de 260 m², o pacote com duas unidades sai a partir de R$ 719 no varejo online.

Google WiFi pode ser comprado em uma unidade ou kit com três (Foto: Divulgação/Google)



Se as prioridades são configuração facilitada, controle por aplicativo e funções avançadas, o Google WiFi - testado por O POVO em 2021 - é uma boa alternativa. A faixa de preço é parecida, mas um pouco maior: a unidade sai por R$ 999, enquanto o kit com três custa R$ 1.850.

É importante pontuar, por fim, que as soluções Mesh nesta faixa de preços, mesmo as mais premium, são voltadas ao uso residencial ou em pequenas empresas. Para soluções corporativas, deve-se procurar produtos específicos deste ramo, com empresas como Microtik, Ubiquiti ou Cisco.

Mais notícias de Tecnologia

Sobre o assunto Novo Walkman: Sony lança modelos com Android 12; veja vídeo

TI: evento para quem quer trilhar carreira internacional

Nintendo Switch se torna o terceiro vídeo game mais vendido da história

WhatsApp: recurso planeja fim de ligações indesejadas; entenda

e-Core: tendências tecnológicas para 2023 na transformação digital

Netflix quer acabar com compartilhamento de senhas em 2023

Novo Data Center em Fortaleza: V.tal declara 90% das obras concluídas

Andorra, o paraíso de influencers, youtubers e gamers

Tags