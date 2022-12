Novo Data Center em Fortaleza: V.tal declara 90% das obras concluídas

Com 90% de suas obras de engenharia concluídas, o mais novo edge data center da V.tal, que está sendo construído junto à sua estação de chegada de cabos submarinos (CLS – Cable Landing Station) na Praia do Futuro, e prevê inauguração para em janeiro de 2023.

As obras de alvenaria do “Projeto Big Lobster”, nome como internamente o novo edge data center é chamado, estão recebendo acabamento, pintura e instalação das últimas áreas envidraçadas. O mobiliário e também os racks que suportarão a operação já estão a caminho de Fortaleza, e os equipamentos de infraestrutura que já foram instalados, como ar-condicionado, geradores de energia e outros, começam a ser testados.

“Esta é uma etapa estratégica e fundamental porque permite identificar quaisquer necessidades de ajuste e correções em todas as partes, principais ou acessórias, antes que sejam conectadas aos sistemas dos clientes e comecem, efetivamente, a operar” explica Cícero Olivieri, Vice-Presidente de Engenharia da V.tal.

A V.tal possui um plano de expansão de edge data centers em diversas regiões do Brasil para atender às realidades localizadas de operadoras, provedores e OTTs e à crescente demanda por experiências em tempo real. “Manter a hospedagem de conteúdo na borda, ou seja, no local mais próximo possível do uso da aplicação pelo usuário final, é estratégico para as empresas que conseguirão viabilizar a baixíssima latência e a melhor experiência”, explica Olivieri.

O novo edge data center da V.tal em Fortaleza terá uma capacidade de 4MW e suporte para 400 racks e estará totalmente integrado à CLS (Cable Landing Station), com redundância de conexão. Quando finalizado o parque totalizará mais de 7 mil m2 de área construída.

A CLS, que já opera desde 2002, é fundamental para toda a internet brasileira. Nela encontra-se o PIX, o ponto de interconexão central no IXP (ponto de troca de tráfego) localizado em Fortaleza, que proporciona a ligação direta entre provedores, permitindo que muitos Sistemas Autônomos (AS) troquem tráfego diretamente. A interligação de diversos AS em um IX, ou Ponto de Troca de Tráfego (PTT), simplifica o trânsito da Internet e diminui o número de redes até um determinado destino.