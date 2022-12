e-Core: tendências tecnológicas para 2023 na transformação digital

A e-Core é uma empresa brasileira de soluções para criação de novos produtos e serviços digitais, transformação ágil e modernização de aplicações em nuvem, e destaca as tendências tecnológicas em produtos e serviços digitais para 2023. A motivação maior será atender às demandas de negócios, de experiência do usuário (UX) e de redução de custos.

“Ao analisar o ambiente de negócios em que nos encontramos, o cenário que se desenha para 2023 é de um mundo pós-pandêmico e que tenta compreender os impactos de uma recessão econômica cada vez mais provável. Por isso, o papel da tecnologia como otimizadora de recursos continuará extremamente relevante. Adicionalmente, oportunidades digitais continuarão ocupando um papel de destaque para que empresas busquem novas fontes de receita e maior competitividade”, afirma Vinícius Pinheiro, cofundador da e-Core.

As tendências tecnológicas para 2023 destacadas pela e-Core e que estão diretamente ligadas à transformação digital são:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Otimização Cloud

Muitas empresas continuarão o processo de modernização de sua plataforma de soluções de TI, migrando os workloads para a nuvem. Porém, em 2023, a grande ênfase será na otimização de recursos por meio do uso de estratégias multicloud e do melhor uso de cada uma das plataforma utilizadas.

Além disso, a modernização de aplicações possuirá um papel fundamental na busca do melhor uso dos recursos na nuvem. Com isso, as empresas garantem um maior retorno sobre o investimento, mais elasticidade do uso de recursos e menos custos relacionados.

Operações Digitais Modernas

O ambiente de tecnologia ganhou complexidade dentro das organizações. Nesse contexto, toda área de operação digital deverá buscar soluções e processos para ganhar agilidade, colaboração e alinhamento com demandas do negócio.

A e-Core acredita que as soluções que integram iniciativas de agilidade corporativa, da gestão à operação, terão maior visibilidade. Também será vista a criação de mais centrais de serviços, que facilitam a gestão de fluxos de trabalho dentro das áreas de tecnologia. Tudo isso levará à modernização da gestão de processos e a um aumento da eficiência nas áreas de tecnologia.

Inteligência Artificial & Hiperautomação

A busca pela eficiência e otimização extrapola as áreas de operações e será vista também nas frentes geradoras de negócios. Para isso, o desenvolvimento de novas soluções e produtos digitais com o objetivo de antecipar e personalizar a experiência dos clientes continuará em ascensão, com um destaque cada vez mais estratégico para o uso da inteligência artificial.

O desenvolvimento de produtos digitais também poderá atender a demandas de redução de custos em todas as áreas de negócios, fazendo-se valer de recursos como a automatização de processos. Além disso, novas iniciativas digitais serão buscadas para oferecer inovação, maior competitividade e novas fontes de receitas.