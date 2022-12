Netflix quer acabar com compartilhamento de senhas em 2023

Para quem tem o costume de compartilhar a senha da Netflix com familiares ou amigos, saiba que isso pode acabar em 2023. Isso porque a plataforma de streamming pretende colocar um ponto final no assunto. A novidade vai começar inicialmente nos Estados Unidos e deve ser implementada nos demais países em seguida.

Segundo uma fonte do "The Wall Street Jounal", a empresa está prestes a lançar uma medida para coibir que usuários dividam contas com pessoas fora do lar. Apesar de ser proibida nos termos de uso da plataforma, cerca de 100 milhões de usuários dividem a mesma conta.

O relatório informa ainda que a netflix vai se basear nos endereços IP, em IDs de dispositivos e na atividade da conta para definir se é uma conta compartilhada ou não. Entretanto, o serviço de streamming ainda não se manifestou sobre o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Netflix: Harry e Meghan acertam contas com a família real em parte final

Eu Odeio Natal: confira 4 curiosidades sobre a série da Netflix

Ator da série 'Round 6' da Netflix é acusado de assédio sexual

Quadrinista brasileira acusa Netflix de plágio na nova série '1899'

Tags