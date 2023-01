Novo Walkman: Sony lança modelos com Android 12; veja vídeo

A Sony anunciou na semana passada o lançamento de dois novos modelos de um clássico das décadas de 70 a 90: os famosos Walkman.

Os tocadores portáteis de fitas cassetes ainda hoje são lembrados tanto por quem foi jovem na época quanto por quem assiste a séries atuais, como Stranger Things, por exemplo, que mostra o dispositivo sendo muito utilizado pelos personagens mirins.

Os novos players (NW-A306 e o NW-ZX707) que rodam o sistema Android 12 tem conexão Wi-Fi e Bluetooth, além de bateria de longa duração com capacidade para até 36 horas de funcionamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eles levam uma tecnologia chamada de DSEE, que usa algoritmos para entregar uma experiência de áudio superior à dos smartphones atuais, com qualidade comparável ao CD.

Testamos: Huawei FreeBuds SE é um fone sem fio barato e que dura; CONFIRA



Novo Walkman: interface retrô de fita cassete

O NW-A306 que tem tela de 3,6 polegadas (aproximadamente 9 cm, o tamanho de uma carta de baralho) é sensível ao toque e inclui botões físicos em alto-relevo na lateral para o controle da música.

Os nostálgicos devem ficar satisfeitos com o estilo retrô de fita cassete que aparece no visor do Walkman e que muda de acordo com a música que o usuário ouve.

A bateria dura até 36 horas de reprodução contínua de música salva no arquivo ou 26 horas de uso de aplicativos de serviços de streaming como o Spotify. Há porta USB-C para carregamento rápido e conectividade via computador.

O aparelho tem ainda 32 GB de memória interna expansível com cartão SD.

VEJA 7 tecnologias que já foram consideradas o futuro, mas se tornaram obsoletas



Novo Walkman: design premium

O outro modelo, o NW-ZX707, tem um design mais trabalhado, tela de 5 polegadas e botões físicos mais discretos. A bateria tem autonomia menor, de 22 horas no streaming.

Para quem gosta de ouvir música acompanhado, a novidade é que o aparelho tem duas saídas de áudio para fones de ouvido padrão.

Uma curiosidade: o recurso “processador de vinil” adiciona ruídos de toca-discos ao áudio para o que a Sony chamada de “experiência de audição autêntica”.

Grande inovação em sua época, CD completa 40 anos; VEJA MAIS

O produtos ainda não estão disponíveis para venda no Brasil e o site não informa o preço cobrado pelos aparelhos.

Vídeo: assista à apresentação do Novo Walkman

Você pode ver também direto do YouTube.

Tags