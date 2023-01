WhatsApp: recurso planeja fim de ligações indesejadas; entenda

Na nova funcionalidade seria possível alterar a privacidade das chamadas por meio de uma nova opção, bloqueando as chamadas no WhatsApp:; entenda

Os usuários do WhatsApp que se incomodam com aquelas ligações fora de hora poderão ter seus desejos atendidos com o novo recurso que vem sendo desenvolvido pelo aplicativo.

De acordo com o WABetaInfo, portal que divulga as novidades do aplicativo da Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, um novo recurso que permite ao usuário impedir que chamadas indesejadas sejam feitas pelo aplicativo está sendo desenvolvido.

Como funciona o recurso do WhatsApp?



A nova funcionalidade funcionaria da seguinte forma: seria possível alterar a privacidade das chamadas por meio de uma nova opção de configuração.

Com isso, o gerenciamento de quais contatos podem realizar uma chamada para o seu número seria possível, evitando as ligações indesejadas ou desnecessárias. Ela teria três opões de controle para a chamada: “Todos”, “Todos os Meus Contatos e “Meus Contatos, exceto...".

Vale lembrar que o novo recurso ainda é trabalhado apenas como um conceito, afinal, ainda não existe nenhuma configuração que permita o bloqueio das chamadas no aplicativo.

WhatsApp: como saber que a ferramenta está ativa?

Ao ativar a ferramenta que limita as chamadas, um alerta aparecerá na interface do aplicativo, informando que não é possível dar início à chamada devido às configurações de privacidade.

Além disso, o grupo também propôs não incluir uma “solicitação de chamada”, visto que isso acabaria burlando a privacidade do usuário.

