Nintendo Switch se torna o terceiro vídeo game mais vendido da história

O Nintendo Switch se tornou o terceiro vídeo game mais vendido da história após superar o número de vendas do Game Boy. Cerca de 118.99 milhões de unidades foram vendidas, de acordo com dados da Vgchartz. O console híbrido só fica atrás do Playstation 2 e do Nintendo DS.

O Switch atingiu a marca após vender uma estimativa de 872,694 unidades nas primeiras semanas de dezembro. O Game Boy, lançado em 1989 também pela Nintendo, ocupava a terceira posição com 118,69 unidades vendidas ao redor do mundo. Os únicos consoles mais vendidos que o Switch são o Playstation 2 (158,70 milhões) e o Nintendo DS (154,02 milhões).

Ao longo do ano de 2022, o Nintendo Switch vendeu uma estimativa de 17,36 milhões de unidades. Seus concorrentes, Playstation 5, da Sony, e Xbox Series X/S, da Microsoft, venderam 11,97 milhões e 9,49 milhões, respectivamente.

A Nintendo possui cinco consoles na lista dos top 10 consoles mais vendidos da história. A empresa japonesa coleciona títulos exclusivos que se tornaram grandes clássicos, como: Super Mario, Super Smash Bros, Zelda e Pokémon.

Lançado em 2017, o sucesso do Nintendo Switch pode ser explicado por conta de seu modelo híbrido. O usuário tem a opção de conectar e jogar na televisão, como um console tradicional, ou ele pode escolher jogar como um portátil, que pode ser levado para qualquer lugar.

