TikTok Kitchen: receitas virais do aplicativo serão vendidas nos EUA

O TikTok anunciou um sistema de “cozinhas fantasmas” nos Estados Unidos, as quais venderão pratos inspirados em receitas divulgadas pelos usuários da rede social. A plataforma pretende inserir 300 restaurantes no mercado estadunidense a partir de março do próximo ano, em parceria com a Virtual Dining Concepts (VDC). Até o final de 2022, a meta é somar 1 mil espaços com vendas exclusivamente via delivery.

As compras dos pratos virais no TikTok poderão ser feitas inicialmente através do aplicativo GrubHub, criado para o serviço de pedido e entrega de alimentos. Segundo o TikTok, os preços serão “comparáveis aos de outras marcas do Virtual Dining Concept”. As informações são do portal Época Negócios. Ao anunciar o projeto, intitulado TikTok Kitchen, a empresa declarou que parte do lucro das vendas será repassado aos criadores originais das receitas, mas não detalhou como esse repasse será operacionalizado.

Segundo afirmou Robert Earl, presidente da VDC, a ideia do TikTok Kitchen é apresentar novas direções para o público da rede social, especialmente aqueles que se dedicam a acompanhar vídeos de receitas. “Você tem uma plataforma com um bilhão de espectadores por mês que estão constantemente engajados, como mostram os números. É a primeira vez que existe uma marca como essa”, comentou ele em entrevista ao portal estadunidense Bloomberg.





