Sonda da Nasa "encosta" no Sol

Uma nave da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) "encostou" no Sol, anunciaram cientistas do órgão nessa terça-feira, 14. A sonda solar Parker, que decolou da Terra em 2018, entrou na coroa solar, equivalente à atmosfera da estrela, em abril deste ano.

A demora na divulgação ocorreu porque os dados levaram alguns meses para serem enviados de volta à Terra, e ainda mais tempo para serem totalmente processados. Existe ainda a possibilidade que a sonda tenha feito outra entrada na coroa em agosto, mas os cientistas ainda estão analisando as informações obtidas neste segundo voo.

Embora tecnicamente possa ser considerado que a nave encostou no Sol, ela passou a cerca de 8 milhões de quilômetros do centro da estrela. Embora pareça uma distância muito grande, ela equivale a apenas 5% do espaço entre o Sol e a Terra.

A essa distância, a sonda está sujeita a uma temperatura de aproximadamente 1.400 °C. Não é o único extremo a que a nave se submete, porém: ela viaja a uma velocidade de mais de 700.000 quilômetros por hora.

Há dois objetivos principais da sonda. Um deles é compreender a movimentação de energia pela atmosfera do Sol - que é muito mais quente que a superfície da estrela. O outro envolve entender melhor a formação dos ventos solares.

Os dados obtidos pela entrada da nave na coroa solar ajudarão os cientistas a definir os próximos passos da missão: outro voo próximo ao astro está programado para janeiro de 2022, e o último acontecerá em 2025, quando a sonda chegará no ponto mais próximo ao Sol.

