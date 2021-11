Último eclipse solar do ano será sábado, 4: saiba tudo sobre o fenômeno

Um eclipse solar total está previsto para acontecer no próximo sábado, 4 de dezembro (04/12). Esse tipo de fenômeno acontece com menos recorrência e, desta vez, não poderá ser visto no Brasil. Saiba mais

Para encerrar o calendário de fenômenos astronômicos de 2021, um eclipse solar total está previsto para acontecer no próximo sábado, 4 de dezembro (04/12). Uma das ocorrências mais esperadas por entusiastas da astronomia, o eclipse solar acontece com menos recorrência e, desta vez, não poderá ser visto por muitas pessoas.

Eclipse solar total no sábado, 4: horário e onde será visto?

Parte do eclipse surgirá a partir de 2h29min (horário de Brasília), enquanto o total se formará às 4h33min. O fenômeno será visto pela última vez às 6h37min, segundo o site Time and Date. A totalidade do eclipse irá durar apenas 1 minuto e 54 segundos. Ele não poderá ser observado, no entanto, na maior parte do planeta.

O principal ponto de aparição do eclipse será na Antártica e em pontos dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico, localizações pouco povoadas e de dificultoso acesso nesta época do ano. Não será possível ver o fenômeno no Brasil. O último eclipse solar total visto pelos brasileiros aconteceu há 27 anos; o próximo, apenas em 2046.

A depender das condições climáticas, uma visão parcial do eclipse poderá ser alcançada em alguns lugares da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, do Chile e da Namíbia, entre outros. A região do mar de Weddell, parte do Oceano Antártico, terá a visualização mais privilegiada do raro fenômeno.

Eclipse solar sempre acontece perto de eclipse lunar

Um eclipse solar, como o que vai acontecer no dia 4, sempre acontece em média duas semanas antes ou depois de um eclipse lunar. Geralmente, são dois eclipses juntos, mas já foram registrados três em uma mesma temporada. O eclipse lunar parcial mais longo do século ocorreu no último dia 19 e foi visto em grande parte do planeta.



Segundo a Nasa, quase 97,4% da Lua foi escondida durante o fenômeno, por isso não foi chamado de eclipse lunar total. Ele teve mais de três horas de duração; outro do mesmo tipo não será visto por outros 648 anos. A longa duração estava relacionada à órbita da Lua, que estava perto do seu ponto mais distante da Terra, o “Apogeu”.

Por que acontece o eclipse solar?

Um eclipse solar acontece quando a Lua se alinha entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre a estrela. Como o plano de órbita do satélite em torno da Terra não é igual ao do Sol, esse fenômeno não ocorre com muita frequência, principalmente quando se é um eclipse total.



