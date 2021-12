Nasa: asteróide maior que Torre Eiffel entrará na órbita da Terra este mês

A Agência Espacial Americana (NASA) avisou que um asteróide com tamanho maior do que a Torre Eiffel vai entrar na órbita da Terra no dia 11 de dezembro. A gigante rocha espacial nomeada de Asteróide 4660 Nereus possui 492 pés de comprimento (aproximadamente 150 metros) e chegará a cerca de 4,6 milhões de milhas (7,4 milhões de quilômetros) da Terra, fator que o coloca como "potencialmente perigoso".

Apesar disso, a Nasa informou que não há motivos para pânico, uma vez que a rocha gigante não está em rota de colisão com o planeta. A expectativa da agência americana é de que o 4660 Nereus fique a 2,4 milhões de milhas da Terra, distância 10 vezes maior do que a existência entre a Terra e a Lua. As informações são do jornal New York Post.

Conforme os critérios adotados pela Nasa, qualquer coisa que passe a 120 milhões de milhas da Terra é considerado um Objeto Próximo à Terra (NEO). Desta forma, o Asteróide 4660 Nereus está tão próximo quanto os demais que passam pelo planeta.

O asteróide foi classificado como "potencialmente perigoso" porque, também de acordo com as diretrizes da Nasa, qualquer objeto espacial que atinja 4,65 milhões de milhas será considerado desta forma.

A astrônoma Eleanor Helin avistou uma rocha com dimensões gigantes no espaço em 1982 e esta foi a primeira vez que a 4660 Nereus foi avistada. Ela passa pela Terra com frequência e por conta do seu tamanho - já que uma pequena mudança de trajetória pode significar um desastre terrestre - foi considerada a possibilidade de desviar o curso do objeto.

Para isto seria utilizada a espaçonave Hayabusa em uma ação que envolveria tanto a Nasa quanto a Agência Espacial Japonesa (JAXA). A missão abortada depois que ambas agências optaram pelo Asteróide 25143 Itokawa como parte do Teste de Redirecionamento de Asteróide Duplo.

