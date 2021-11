"Eu amo a sensação de compartilhar Ciência", diz exploradora do espaço, cearense que encontrou novo asteroide

"Hoje em dia a constelação de Órion é a minha favorita, e é a divulgação científica de astronomia com o que trabalho e quero continuar, com todo amor do mundo, levando a acessibilidade para as crianças, o acesso que eu não tive na época", diz a jovem Larissa.

Apaixonada por astronomia, a cearense Maria Larissa Paiva, ou Larittrix - como gosta de ser chamada - participou em junho deste ano do projeto Caça aos Asteroides da NASA. Foi nesse projeto que a jovem, de 16 anos, encontrou um asteroide nunca antes detectado. Residente de Pires Ferreira, município localizado na microrregião de Ipu, Larissa é uma jovem que desde a infância teve curiosidade a respeito do espaço sideral. Quando criança, ela costumava admirar o céu de Pires Ferreira.



Em um desses momentos, ela perguntou à avó o que eram as estrelas, e a avó prontamente respondeu o que sabia do assunto. Ao apontar para o céu, sinalizou a existência das “Três Marias". A jovem não estava satisfeita com a resposta e foi em busca de saciar sua curiosidade. Assim que teve oportunidade, Larissa foi até uma lan house para poder pesquisar o que eram aquelas três estrelinhas alinhadas. Aquele momento moldou a curiosidade e o interesse da cearense descobridora de asteroide.



Para participar do projeto de Caça aos Asteroides, Larissa contou com um notebook emprestado. Atualmente a jovem criou uma vaquinha online para arrecadar contribuições de outras pessoas, e conseguir comprar um notebook capaz de rodar os softwares de caça a asteroides. Além de um telescópio e lentes para observações públicas com a população de Pires Ferreira.

O POVO - De onde veio o interesse pela astronomia? E o que ela representa para você?



Maria Larissa Paiva - Meu interesse pela área veio desde quando eu era uma criança curiosa. Numa noite de verão, observando o céu noturno daqui do interior, perguntei à minha avó Mundinha o que eram as estrelas. Ela me respondeu dizendo que conhecia as "Três Marias", e ao apontar, eu me apaixonei. Quis saber muito mais sobre aquilo, mas como era um assunto praticamente inacessível para mim, na época. Depois disso o brilho no meu olhar infantil se ausentou por um tempo.



Até que um dia, quando eu tive oportunidade de acessar a internet pela primeira vez numa lan house, eu usei o Google para pesquisar aquele nome que a vovó Mundinha tinha me falado. O resultado soou pra mim como uma descoberta. "Descobri" que na verdade aquelas estrelas eram apenas 3 de uma constelação muito maior, que seu nome - do trio - na verdade era Cinturão de Órion, que compõem a Constelação de Órion, descobri um pouco de mitologia grega, descobri que era possível estudar o céu além de contemplá-lo, descobri sonho, paixão e futuro.



Ao compartilhar o que tinha aprendido com meus coleguinhas da escola, também percebi que eu amo a sensação de compartilhar ciência. Hoje em dia a constelação de Órion é a minha favorita e é a divulgação científica de astronomia com o que trabalho e quero continuar, com todo amor do mundo, levando a acessibilidade para as crianças, o acesso que eu não tive na época.



O POVO - Tem mais alguma disciplina que você gosta? Por quê?



Maria Larissa Paiva - Nossa, sim! Eu amo física, mas também amo filosofia, sociologia, história, desde que participei da Olimpíada Nacional de História do Brasil, quando minha equipe foi finalista e medalhista de cristal na primeira vez que participamos. Eu descobri que é extremamente importante estudar o passado para aprender a como lidar com o futuro. Isso também se aplica à Astronomia e, principalmente, à Cosmologia! Além disso, tem muita cultura linda no meu estado, eu amo ser cearense, amo a história do Ceará. História é uma boa disciplina.



O POVO - O nome Larittrix vem de onde?



Maria Larissa Paiva - É a "soma" de Larissa + Bellatrix, uma estrela da Constelação de Órion, uma das 4 pontas, que é minha favorita. Me apelidaram uma vez, e aí pegou.



O POVO - Você tem alguma referência na área de astronomia?



Maria Larissa Paiva - Admiro muito o Marcelo Gleiser, cosmológo brasileiro de grande renome! Além dele gosto bastante da Gabriela, a "Mina da Física", Jefferson Stefaneli, Felipe Hime, Lolivlet, a Cindy, o Arthur Felipe. Fora do Brasil, minha maior referência é, e sempre será Carl Sagan.



O POVO - E a vaquinha? Você fala em democratizar o ensino de astronomia para a população piresferreirense. Como seria isso?



Maria Larissa Paiva - A vaquinha será destinada à compra de ferramentas que eu preciso para dar palestras melhores e estudar com mais qualidade, pois apenas com meu celular - velhinho - está complicado. Estudando melhor eu consigo dar mais palestras voluntárias no Pires Ferreira, com o projeto que fundei: Pires Ferreira Nas Estrelas, que oferecerá eventos, observação, palestras públicas, preparação para olimpíadas de ciência, e muito mais. A intenção é que até o fim do ano eu consiga dar aulas para algumas crianças daqui. Pretendo explorar o máximo possível o potencial científico da minha região.

Jovem cearense descobre novo asteroide: Maria Larissa Paiva, de 16 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)



