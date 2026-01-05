Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal

No anúncio feito, nesta segunda, 5, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (à esquerda, na foto), destacou que a pesquisa será um marco importante para quem sofreu uma lesão medular e também para as suas famílias / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o início do estudo clínico para avaliar a segurança do uso do medicamento polilaminina no tratamento do trauma raquimedular agudo, que é uma lesão da medula espinhal ou coluna vertebral. No anúncio feito, nesta segunda, 5, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a pesquisa será um marco importante para quem sofreu uma lesão medular e também para as suas famílias.

“Cada avanço científico é sempre uma nova esperança renovada”, disse o gestor. Leia mais Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de TEA, diz estudo Sobre o assunto Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de TEA, diz estudo Pesquisa em universidade pública O ministro considera que o produto é uma inovação radical e com tecnologia 100% nacional. Os estudos com polilaminina são desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a liderança da professora Tatiana Sampaio, em parceria com o laboratório Cristália.

Segundo Padilha, a pesquisa já apresentou resultados promissores na recuperação de movimentos. Nesta primeira fase, o estudo da polilaminina será realizado em cinco pacientes voluntários com lesões agudas da medula espinhal torácica entre as vértebras T2 e T10. Essas pessoas incluídas no estudo devem ter indicação cirúrgica ocorrida a menos de 72 horas da lesão. Os locais de realização ainda serão definidos pela empresa responsável.

Ao longo da estruturação do projeto, o Ministério da Saúde investiu os recursos para a pesquisa básica. Leia mais Ansiedade lidera casos de dor no peito no pronto-atendimento, aponta estudo Sobre o assunto Ansiedade lidera casos de dor no peito no pronto-atendimento, aponta estudo Prioridade Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, a aprovação do início do estudo clínico da polilaminina foi priorizada pelo comitê de inovação da agência com o objetivo de acelerar pesquisas e registros de amplo interesse público.