Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polilaminina: remédio brasileiro regenera lesão na medula?

Polilaminina: remédio brasileiro regenera lesão na medula? Conheça

Medicamento desenvolvido há mais de 25 anos em universidade brasileira apresentou resultados positivo para regeneração de lesões medulares recentes
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em fase experimental, o tratamento com polilaminina apresentou resultados capazes de devolver parte dos movimentos a humanos e cães com lesão medular por quedas, acidentes ou traumas severos.

A nova terapia experimental brasileira foi apresentada oficialmente no dia 9 de setembro de 2025 e já é tratada como esperança para vítimas de paraplegia ou tetraplegia.

Desenvolvida e pesquisada durante mais de 25 anos pela bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o laboratório Cristália, a polilaminina é obtida a partir de uma proteína derivada da placenta humana.

O composto estimula neurônios maduros a regenerarem axônios, prolongamentos nervosos responsáveis por transmitir os impulsos elétricos que possibilitam a mobilidade.

>> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Polilaminina: como funciona o tratamento

A aplicação é feita diretamente na lesão medular, por via intraespinhal, de preferência até 24 horas após o trauma. Uma única dose é administrada e acompanhada de fisioterapia. Estudos apontam, no entanto, que o medicamento pode trazer benefícios também em casos mais antigos.

Nos testes com animais, ratos e cães recuperaram movimentos após o tratamento. Em cães com lesões crônicas, parte voltou a andar poucos dias depois da aplicação.

Nos estudos acadêmicos iniciais, oito voluntários receberam a polilaminina. Todos tinham lesão neurológica completa nos primeiros dias após o acidente.

Entre eles, seis apresentaram melhora significativa, saindo do grau AIS A, ou paralisia completa, para os graus C ou D, que indicam algum nível de recuperação motora.

Um dos casos que chamaram atenção foi o de Bruno Drummond de Freitas, 31 anos. Ele ficou tetraplégico após acidente de trânsito e recebeu o medicamento 24 horas depois.

Em cinco meses, Bruno relatou ter recuperado totalmente os movimentos, voltando a praticar esportes.

Outra história marcante é a da atleta paralímpica Hawanna Cruz Ribeiro, 27 anos, que ficou tetraplégica em 2017. Após receber a polilaminina, recuperou parte do controle do tronco e a sensibilidade da bexiga; ela segue em reabilitação.

Polilaminina: caminho regulatório e novos testes

Apesar dos avanços, a polilaminina ainda não pode ser comercializada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisa autorizar a abertura de ensaios clínicos em maior escala, que confirmarão a segurança e a eficácia do tratamento.

Unidades de saúde de referência, como o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), já se preparam para iniciar protocolos assim que houver liberação.

O medicamento está em processo de patenteamento e sua produção piloto ocorre no laboratório Cristália. A matéria-prima é obtida de placentas doadas por mulheres que estiveram saudáveis no pré-natal.

Especialistas destacam ainda o impacto simbólico: a polilaminina representa um dos maiores avanços da ciência nacional no campo da medicina regenerativa, dando nova perspectiva a quem sofre com lesão medular, uma condição até hoje considerada irreversível.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar