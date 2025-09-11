Polilaminina: remédio brasileiro regenera lesão na medula? ConheçaMedicamento desenvolvido há mais de 25 anos em universidade brasileira apresentou resultados positivo para regeneração de lesões medulares recentes
Em fase experimental, o tratamento com polilaminina apresentou resultados capazes de devolver parte dos movimentos a humanos e cães com lesão medular por quedas, acidentes ou traumas severos.
A nova terapia experimental brasileira foi apresentada oficialmente no dia 9 de setembro de 2025 e já é tratada como esperança para vítimas de paraplegia ou tetraplegia.
Desenvolvida e pesquisada durante mais de 25 anos pela bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o laboratório Cristália, a polilaminina é obtida a partir de uma proteína derivada da placenta humana.
O composto estimula neurônios maduros a regenerarem axônios, prolongamentos nervosos responsáveis por transmitir os impulsos elétricos que possibilitam a mobilidade.
Polilaminina: como funciona o tratamento
A aplicação é feita diretamente na lesão medular, por via intraespinhal, de preferência até 24 horas após o trauma. Uma única dose é administrada e acompanhada de fisioterapia. Estudos apontam, no entanto, que o medicamento pode trazer benefícios também em casos mais antigos.
Nos testes com animais, ratos e cães recuperaram movimentos após o tratamento. Em cães com lesões crônicas, parte voltou a andar poucos dias depois da aplicação.
Nos estudos acadêmicos iniciais, oito voluntários receberam a polilaminina. Todos tinham lesão neurológica completa nos primeiros dias após o acidente.
Entre eles, seis apresentaram melhora significativa, saindo do grau AIS A, ou paralisia completa, para os graus C ou D, que indicam algum nível de recuperação motora.
Um dos casos que chamaram atenção foi o de Bruno Drummond de Freitas, 31 anos. Ele ficou tetraplégico após acidente de trânsito e recebeu o medicamento 24 horas depois.
Em cinco meses, Bruno relatou ter recuperado totalmente os movimentos, voltando a praticar esportes.
Outra história marcante é a da atleta paralímpica Hawanna Cruz Ribeiro, 27 anos, que ficou tetraplégica em 2017. Após receber a polilaminina, recuperou parte do controle do tronco e a sensibilidade da bexiga; ela segue em reabilitação.
Polilaminina: caminho regulatório e novos testes
Apesar dos avanços, a polilaminina ainda não pode ser comercializada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisa autorizar a abertura de ensaios clínicos em maior escala, que confirmarão a segurança e a eficácia do tratamento.
Unidades de saúde de referência, como o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), já se preparam para iniciar protocolos assim que houver liberação.
O medicamento está em processo de patenteamento e sua produção piloto ocorre no laboratório Cristália. A matéria-prima é obtida de placentas doadas por mulheres que estiveram saudáveis no pré-natal.
Especialistas destacam ainda o impacto simbólico: a polilaminina representa um dos maiores avanços da ciência nacional no campo da medicina regenerativa, dando nova perspectiva a quem sofre com lesão medular, uma condição até hoje considerada irreversível.