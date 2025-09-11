Polilaminina: remédio brasileiro regenera lesão na medula?

A polilaminina é desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o laboratório Cristália / Crédito: Divulgação/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Em fase experimental, o tratamento com polilaminina apresentou resultados capazes de devolver parte dos movimentos a humanos e cães com lesão medular por quedas, acidentes ou traumas severos. A nova terapia experimental brasileira foi apresentada oficialmente no dia 9 de setembro de 2025 e já é tratada como esperança para vítimas de paraplegia ou tetraplegia.

Desenvolvida e pesquisada durante mais de 25 anos pela bióloga Tatiana Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o laboratório Cristália, a polilaminina é obtida a partir de uma proteína derivada da placenta humana. O composto estimula neurônios maduros a regenerarem axônios, prolongamentos nervosos responsáveis por transmitir os impulsos elétricos que possibilitam a mobilidade. >> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Polilaminina: como funciona o tratamento A aplicação é feita diretamente na lesão medular, por via intraespinhal, de preferência até 24 horas após o trauma. Uma única dose é administrada e acompanhada de fisioterapia. Estudos apontam, no entanto, que o medicamento pode trazer benefícios também em casos mais antigos.

Nos testes com animais, ratos e cães recuperaram movimentos após o tratamento. Em cães com lesões crônicas, parte voltou a andar poucos dias depois da aplicação. Nos estudos acadêmicos iniciais, oito voluntários receberam a polilaminina. Todos tinham lesão neurológica completa nos primeiros dias após o acidente. Entre eles, seis apresentaram melhora significativa, saindo do grau AIS A, ou paralisia completa, para os graus C ou D, que indicam algum nível de recuperação motora.

Um dos casos que chamaram atenção foi o de Bruno Drummond de Freitas, 31 anos. Ele ficou tetraplégico após acidente de trânsito e recebeu o medicamento 24 horas depois. Em cinco meses, Bruno relatou ter recuperado totalmente os movimentos, voltando a praticar esportes. Outra história marcante é a da atleta paralímpica Hawanna Cruz Ribeiro, 27 anos, que ficou tetraplégica em 2017. Após receber a polilaminina, recuperou parte do controle do tronco e a sensibilidade da bexiga; ela segue em reabilitação.