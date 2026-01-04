300 mil idosos brasileiros têm algum grau de TEA, diz estudo

A prevalência do TEA na parcela idosa dos brasileiros apresenta crescimento; entenda / Crédito: Rawpixel / Freepik

A prevalência autodeclarada de Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre indivíduos com 60 anos ou mais é 0,86%, o que corresponde a aproximadamente 306.836 pessoas. A taxa é ligeiramente maior entre os homens (0,94%) em comparação com as mulheres (0,81%). Análise foi feita pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com base no Censo Demográfico de 2022.