Por que trauma na infância pode causar transtorno mental na adolescência

Estudo da USP mostra relação entre traumas vividos na infância e o desenvolvimento de transtornos mentais na adolescência; entenda / Crédito: Reprodução / Freepik

Um terço dos diagnósticos de transtornos mentais em adolescentes está associado a traumas na infância, aponta pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) realizada em parceria com a Universidade de Bath, no Reino Unido. Os resultados foram publicados em fevereiro no The Lancet Global Health.

O estudo analisou as informações de 4.229 adolescentes integrantes da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004, uma pesquisa que acompanha um grande grupo de pessoas da cidade do Rio Grande do Sul desde o nascimento e avalia os efeitos de fatores de risco sobre a saúde ao longo dos anos.



Os diagnósticos psiquiátricos (ansiedade, alterações de humor, déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de conduta e de oposição) foram avaliados aos 15 e aos 18 anos. LEIA TAMBÉM | Como é feito diagnóstico do TDAH? Psiquiatra explica O trauma cumulativo ao longo da vida foi analisado por meio do relato do cuidador até os 11 anos. Aos 15 e 18 anos, o trauma foi avaliado pelo relato do responsável somado ao dos próprios adolescentes.

Os pesquisadores analisaram a exposição a 12 tipos de trauma, entre eles:

acidente grave,

incêndio,

desastres naturais,

ataque ou ameaça,

abuso físico ou sexual,

violência doméstica e

morte dos pais. Aos 18 anos, 81,2% já haviam vivenciado alguma situação traumática. Além disso, essas experiências foram responsáveis por 30,6% dos transtornos psiquiátricos nessa faixa etária.

Segundo a pediatra Alicia Matijasevich, professora associada do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e uma das autoras do estudo, um dos fatores que motivou a pesquisa é o fato de a adolescência ser um período crítico para o desenvolvimento da saúde mental do indivíduo, quando muitos transtornos psiquiátricos emergem ou se agravam.

“Estudos anteriores, realizados em países ricos, já indicavam que a exposição a traumas na infância pode aumentar substancialmente o risco de transtornos mentais ao longo da vida”, complementa Matijasevic, frisando que a literatura proveniente de países de média e baixa renda ainda é escassa.

Mas pessoas de todas as faixas etárias podem, em maior ou menor grau, ficar suscetíveis a abalos emocionais quando expostas a eventos estressores. Muitas variáveis — como a dimensão do evento estressor e a forma como isso é recebido e experimentado — podem tornar a pessoa mais ou menos vulnerável ao adoecimento psicológico ou psiquiátrico.

Na infância e na adolescência, porém, há outros aspectos adicionais que devem ser considerados, justamente porque é nessa fase da vida em que ocorre o desenvolvimento e amadurecimento emocional, a resiliência e a capacidade de resolução de problemas.