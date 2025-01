Hospital da UFC atinge recorde de 100 transplantes de medula óssea em 2024

Para o reitor Custódio Almeida, o recorde mostra o potencial da UFC para realizar procedimentos especializados / Crédito: Reprodução/EBSERH

Em 2024, 100 transplantes de medula óssea foram realizados no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC). É o maior número de operações do tipo feitas na unidade em um ano desde sua fundação, em 2008. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A quantidade supera o ano anterior, 2023, que havia alcançado 90 transplantes, maior número até então. Ao todo, o HUWC concluiu 893 procedimentos em seus 16 anos de funcionamento.

Os transplantes de medula são realizados em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

Recorde de transporte de médula óssea: 'Ajuda imensurável' Uma das pacientes beneficiadas foi Samara Moreira, de 26 anos, que recebeu o seu transplante em 12 de novembro último. Em janeiro de 2024, após uma série de intercorrências e durante uma gravidez, ela precisou passar por um parto de emergência. Foi, então, diagnosticada com linfoma linfoblástico agudo Câncer de sangue e medula óssea que ataca os glóbulos brancos . Samara iniciou sessões de quimioterapia no HUWC em junho. Em outubro, foi informada que poderia receber a medula de seu irmão, Samuel Moreira, 24.

“O transplante foi tranquilo, não tive problemas e nem recusa. Não é fácil, mas hoje eu já não sinto mais as dores que eu sentia antes de começar o tratamento”, contou. Pós-transplante, Samara segue sob acompanhamento. Curte ler sobre saúde? VEJA publicações do O POVO “O HUWC foi uma forma de ajuda imensurável para mim. Conheci muita gente maravilhosa que fez a diferença na minha vida, que me acolheram, me abraçaram e disseram que tudo iria passar”, complementou. A filha de Samara não resistiu à prematuridade e, segundo ela, é seu motivo para sobreviver: “Eu prometi para mim mesma que ia viver por ela e eu ainda nem sabia que estava com câncer. Não tenho a opção de desistir. Não depois de tudo o que eu passei. Eu sei que vou vencer”.