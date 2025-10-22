Padilha dá prioridade à pesquisa para tratar lesões medulares

A polilaminina pode representar uma evolução no tratamento de lesões medulares / Crédito: Reprodução/X@padilhando

A polilaminina, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), recebeu “prioridade absoluta” do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta terça-feira, 21. O medicamento experimental pode representar uma evolução no tratamento de lesões medulares. Em publicação na rede social, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que o ministério e a agência devem acompanhar os estudos de avaliação da segurança e eficácia, com o objetivo de “acelerar a chance de acesso à população”.

"É esperança na recuperação de lesões medulares e pode chegar mais rápido ao SUS (Sistema Único de Saúde)", afirmou Padilha.

A professora Tatiana Sampaio, chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, conduziu a pesquisa nos últimos 25 anos. A produção se baseia no estudo de uma proteína extraída da placenta, a laminina, com potencial de modular células e reorganizar tecidos do sistema nervoso. “Durante a fase experimental, pacientes lesionados que receberam o medicamento inédito, chamado de polilaminina, recuperaram os movimentos, total ou parcialmente”, completa um informe da instituição de ensino no mês de setembro.

A pesquisa aguardava a liberação da Anvisa para a realização do estudo clínico regulatório mais amplo. Tratamento da UFRJ recebeu ‘prioridade absoluta’: conheça a polilaminina De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), lesões que afetam a medula espinhal costumam ter “consequências graves”, como paraplegia, tetraplegia e morte.

Nesse contexto, o uso da polilaminina tem sido utilizado para a regeneração dos axônios (parte dos neurônios) e para permitir o "trânsito" de informações pelo corpo, auxiliando na retomada dos movimentos. Um estudo experimental com oito pessoas foi realizado entre 2016 e 2021, em hospitais do Rio de Janeiro. O grupo consistia em vítimas, por exemplo, de acidentes de carro, quedas e ataques por arma de fogo - eles receberam injeções até três dias após se machucarem.