Dezembrite: o que é o peso emocional de dezembro?

A chamada dezembrite não é um diagnóstico oficial, mas descreve o acúmulo emocional típico das festas de fim de ano / Crédito: Reprodução/Freepik

A proximidade do fim do ano costuma despertar balanços, expectativas e um senso de urgência que, segundo a psicóloga e escritora Cibele Cortez, funcionam como uma “inflamação das emoções”. Ela explica que o termo “dezembrite” não é reconhecido pela psicologia como condição clínica, mas ganhou força no imaginário popular por representar um conjunto de cobranças e idealizações.



Cibele compara dezembro a uma escalada. “É como se a vida fosse uma montanha em que vamos subindo durante o ano para, ao chegar no topo, conquistar tudo. A palavra ‘tudo’ já nos coloca num lugar de onipotência, quase divino”. Para ela, não se trata de doença, mas de uma construção cultural marcada por fantasias, idealizações e expectativas irreais de que tudo se alinhará “no último mês”. Entenda como funciona o mito da "felicidade obrigatória", as expectativas de fim de ano, por que os jovens sofrem mais de “dezembrite” e como lidar melhor com esses sintomas. Dezembrite: a idealização das festas e o mito da "felicidade obrigatória" Segundo a psicóloga, dezembro é carregado por uma narrativa profundamente brasileira: a de que o Natal e as festividades “devem” trazer harmonia familiar e felicidade plena. Esse romantismo, afirma ela, desconsidera a realidade das relações.

“Quando há frustração — e nós nos frustramos todos os dias — as pessoas têm dificuldade de lidar com angústia e tristeza”, diz. Ela explica que a pressão por bem-estar se mistura a aspectos culturais, familiares e até ancestrais, criando a impressão de que as festas resolverão conflitos antigos. “Muitas relações nunca foram olhadas olho no olho. Não dá para resolver tudo num único encontro”, afirma. Por isso, situações encobertas, como tensões veladas, violências e comunicações truncadas, podem transformar dezembro em um gatilho emocional significativo.