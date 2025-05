Jardim Japonês tem sinais de abandono e falta de manutenção na Beira Mar

Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

A Praça Jusaku Fujita, nome oficial do Jardim Japonês, localizada em uma das áreas mais nobres de Fortaleza, na Beira Mar, tem apresentado sinais aparentes de abandono. A área construída em homenagem ao primeiro imigrante japonês no Ceará, tem luminárias com defeito, estrutura de escadaria quebrada, pichações e sujeira. O local também tem abrigado pessoas em situação de rua. LEIA TAMBÉM | Cães encontrados na Mister Hull foram levados para abrigo; local pede apoio



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em meio à grande movimentação da avenida Beira Mar, o jardim chama atenção pela sua beleza exótica, apesar de também demonstrar claros sinais de falta de cuidado nos 1.900 metros quadrados do local. A praça foi fundada em abril de 2011 em homenagem a Jusuka Fujita, o primeiro imigrante japonês no Ceará. Na visita do O POVO ao local, sexta-feira, 23, era possível perceber sinais de falta de zelo com o equipamento. O paisagismo do jardim, com mais de 50 espécies de plantas, já não parece o mesmo, com grama alta e plantas mal cuidadas. Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.25 Falta de manutenção na estrutura do Jardim Japonês (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE O ambiente aparenta estar diferente de sua concepção, o local apresenta danos em estruturas como escadarias e paredes, possui acumulo de sujeira em meio ao chão e lagos, além de pichações em quase todos os locais.

A fortalezense Mary Jane, 50, visitou o local em 2011 quando o espaço foi inaugurado, e ao voltar ao jardim mais de 12 anos depois, percebe a diferença no cuidado do espaço: "Era bem bonitinho, era bem iluminado, bem tratado". Ao entrar na noite, as luminárias, tão tradicionais da cultura japonesa, estavam, na maioria, quebradas. Menos da metade das unidades estão em funcionamento, mostrando o abandono do local, e gerando insegurança para a população devido à falta de luminosidade. A falta de iluminação e segurança gera um alerta em muitos visitantes que passam pelo jardim, é o que relata o jovem Nicolas Oliveira, 18. O jovem estudante de Letras da UFC, disse sentir medo ao adentrar no local por conta do sentimento de insegurança.

"Eu achei o parque muito bonito, só que de cara assim, eu já vi as pichações, vi que tem umas lâmpadas quebradas assim, eu acho que dava para ter um cuidado maior [...] eu vejo de vez em quando na internet alguém diz: 'Ah, lugares para visitar em Fortaleza'. Esse é um deles né? Só que dá para ver que realmente não tem ninguém passeando aqui", disse. A questão da segurança tem sido um problema em toda a cidade, durante a visita do O POVO ao local na tarde desta sexta-feira, nenhum segurança ou policiamento entrou no espaço do Jardim, quase como se fosse um "ponto cego" dentro do principal ponto turístico da cidade. Cláudia Teles, 39, foi visitar o jardim pela primeira vez, e ao chegar no local, relatou sua primeira impressão do ambiente: "Está com aspecto de abandonado, as plantas estão morrendo, água suja, bastante sujidade. Tem roupa jogada como se tivessem moradores de rua hospedados aqui".