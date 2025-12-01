Energias de dezembro: veja como os movimentos dos astros afetarão o seu mês / Crédito: EdiCase Astrologia

O último mês do ano chega trazendo aquele clima de reflexões profundas, encontros importantes, sentimentos misturados e uma vontade de começar de novo. É um mês que convida a perceber com calma o que está mudando por dentro e por fora. Para ajudar a entender essas influências e o impacto delas no seu dia a dia, a astróloga Fernanda Marto de Miranda explica como serão as energias de dezembro. Confira! Abertura do mês: emoções à flor da pele e a cabeça trabalhando dobrado Logo no início do mês, a Lua Cheia em Gêmeos (04/12) iluminará uma pergunta essencial: como você tem usado sua voz? Emoções transbordarão, pensamentos se acelerarão, e a vida entregará sinais mediante conversas, mensagens, encontros e pequenas coincidências.

Será o ponto alto da lunação escorpiana — aquele ápice emocional que revela o que estava passando despercebido. A verdade aparecerá nas entrelinhas. A mente ganhará clareza. E, se você permitir, a comunicação se tornará ponte para mudanças reais. A semana ainda será marcada por aspectos que favorecem profundidade e lucidez (trígonos de Mercúrio com Júpiter e Saturno), mas também trará um alerta: a quadratura Marte-Saturno (08/12), pedindo paciência, maturidade e desaceleração. Será aquela fase para não forçar, não atropelar — e respirar antes de responder. Meados de dezembro: o céu mudará de clima Do dia 10 ao 15, o astral ficará intenso — porém fértil. A oposição Mercúrio-Urano (10/12) trará insights inesperados, notícias que mudarão planos e decisões que chegarão de repente. Netuno voltará ao movimento direto, abrindo uma névoa emocional que ficava pairando desde o meio do ano. Entrada de Mercúrio em Sagitário E então acontecerá um dos grandes momentos do mês: Mercúrio entrará em Sagitário (11/12), trazendo um sopro de liberdade mental. Começarão a surgir planos de viagem, cursos, novos projetos e aquela vontade de enxergar o mundo com lentes mais amplas.

Força de Marte em Capricórnio No dia 15/12, Marte mudará para Capricórnio — e todos sentirão. A energia ficará mais focada, mais disciplinada, mais “vamos fazer acontecer”. Será a virada prática do mês: ideias ganharão forma, objetivos, estrutura. Grande virada energética: Lua Nova em Sagitário A Lua Nova em Sagitário (19/12) será o ponto mais potente de dezembro — e o mais simbólico. Não é “ano novo energético”, mas um portal de cocriação para 2026: o momento em que o cosmos convidará você a redesenhar horizontes, a plantar intenções amplas, a sonhar alto e a assumir o protagonismo das próximas etapas. Será um renascimento do fogo interno. Sagitário é o signo da fé, da expansão e da visão de futuro — e essa Lua Nova funcionará como um mapa em branco. O que você quer aprender? Para onde deseja crescer? Que verdade sua alma está pedindo para viver daqui para frente?

Véspera de Natal: sentimentos misturados, coração mais sério O dia 24/12 trará a quadratura Vênus-Netuno, seguida da entrada de Vênus em Capricórnio. Na prática? Um dia sensível. Expectativas subirão. Saudades aparecerão. Idealizações se chocarão com a realidade — mas, ao mesmo tempo, o amor ganhará uma chance de amadurecer. Afetos ficarão mais responsáveis, mais conscientes. Será a véspera perfeita para alinhar o coração com escolhas maduras. Última semana do ano: entre reflexões e preparações Nos últimos dias de dezembro, o Sol transitará por Capricórnio e o clima mudará completamente: o olhar voltará para metas, estrutura, disciplina e aquilo que realmente importa.

Em 30/12, a quadratura Mercúrio-Saturno pedirá atenção às palavras, às revisões e à reorganização mental. Será fechamento de ciclo mesmo — daquele tipo que pede foco e clareza. Virada de ano: Lua Crescente em Gêmeos Em 31/12, a Lua crescerá em Gêmeos, trazendo leveza, troca, curiosidade, encontros e aquela sensação de que o futuro está logo ali. Será uma virada comunicativa, social e cheia de possibilidades; um convite a entrar em 2026 com a mente aberta, o coração acessível e a coragem de viver novas narrativas.