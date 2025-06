Terapia de graça em Fortaleza: onde conseguir e o que fazer

Em Fortaleza, é possível cuidar da saúde mental com apoio gratuito ou a preços acessíveis. Saiba quais instituições oferecem atendimento psicológico e psiquiátrico

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) , a depressão segue como o transtorno mais prevalente no mundo, afetando sobretudo mulheres.

A saúde mental tem ganhado cada vez mais atenção diante do crescimento de transtornos como ansiedade, depressão e compulsões.

Fortaleza integra a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), que articula serviços do SUS voltados ao cuidado em saúde mental. A estrutura conta com Centros de Atenção Psicossocial (Caps), hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde e serviços especializados.

Em Fortaleza, moradores encontram uma rede sólida de apoio psicológico e psiquiátrico gratuita ou a preços sociais. O atendimento está disponível em unidades do SUS, universidades, ONGs e projetos comunitários. Confira onde procurar ajuda e como se preparar para o atendimento.

Referência no atendimento psiquiátrico e psicológico para casos graves, via SUS.

Confira a lista completa dos Caps por regional no site da Prefeitura de Fortaleza.

O acesso geralmente começa na atenção primária, com a equipe de saúde da família, que pode fazer o encaminhamento. Os CAPS também funcionam como porta de entrada para casos mais complexos.

Programas oferecidos: plantão gratuito (por ordem de chegada); psicoterapia com tarifa social; ProNutra (para distúrbios alimentares).

Plantão online gratuito aos sábados oferece psicoterapia presencial com triagem.

Plantão psicológico gratuito (terça, manhã e tarde), com atendimento por senha.

Contato: (85) 3264 2992 | WhatsApp: (85) 99842 0403 | institutobiadote.org.br

Por que saúde mental no local de trabalho importa?; ENTENDA

Movimento Saúde Mental – Palhoça Comunitária (Bom Jardim)

Meditação, pilates, terapia comunitária e hortoterapia.

Endereço: rua Doutor Fernando Augusto, 985

rua Doutor Fernando Augusto, 985 Contato: (85) 98106 7178

Projeto 4 Varas (Mismec – UFC)

Terapia comunitária integrativa (presencial e online) oferece yoga, reiki e massagens.

Contato: (85) 98614 2873

Plataformas e atendimento online

PsiMeet

Plataforma com psicólogos credenciados a preço social. Atendimento remoto com agendamento via WhatsApp. Marcação de consultas onlines pelo site.

SAIBA MAIS | Depressão e ansiedade: estudo identifica seis tipos e pode ajudar em tratamento



CVV – Centro de Valorização da Vida

Atendimento 24 horas por telefone, chat ou e-mail.

Contato: Ligue 188 / cvv.org.br

Opções com preços acessíveis em Fortaleza

Se preferir atendimento particular com valores populares, algumas clínicas e profissionais oferecem tarifas sociais. Confira:

Espaço Florescer Vida – (85) 3246-0274

Instituto Roda Vida – (85) 3055-5029

Clínica Cimo – (85) 98439-7864

Projeto Atena – Psi. Diego Gaspar – (85) 98870-0100



Instituto Terapia Solidária – (85) 3251-1061

Clínica Escola Maurício de Nassau – (85) 3101-7720

Clínica Escola FIC (Estácio) – (85) 3271-1992

SERVIÇO – Onde buscar terapia em Fortaleza

Clínicas universitárias

Unifor (SPA Nami): (85) 3477-3644

UFC (Clínica Escola): (85) 3366-7690

UniChristus (SEPA): (85) 3468-2500

UECE (Clínica Escola): (85) 3206-6433

Organizações sociais

Instituto Bia Dote: (85) 3264-2992

Projeto 4 Varas: (85) 98614-2873

Palhoça Comunitária: (85) 98106-7178

Atendimento emergencial