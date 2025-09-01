Ansiedade e depressão: mais presentes em jovens que fumam vape e cigarro

A taxa de sintomas de depressão e ansiedade em quem fuma o cigarro comum e vape é de 43,5% e 42,5%. É quase o dobro dos que não fumam nada: 21,8% e 26,4% / Crédito: Freepik

Adolescentes que fumam tanto cigarros eletrônicos quanto as versões convencionais têm mais risco de apresentar transtornos mentais como depressão e ansiedade, mostra um estudo publicado em julho no periódico científico Plos Mental Health, feito por cientistas da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos.

A taxa de sintomas de depressão e ansiedade em quem fuma o cigarro comum é, respectivamente, de 35% e 38%.

Nos usuários de versão eletrônica, o vape, esses números sobem para 36% e 40,5%. Entre quem fuma os dois tipos, são ainda mais altos: 43,5% e 42,5%. É quase o dobro dos que não fumam nada: 21,8% e 26,4%. Leia mais Um em cada 9 adolescentes usa cigarro eletrônico no Brasil Sobre o assunto Um em cada 9 adolescentes usa cigarro eletrônico no Brasil Os autores chegaram a esse resultado após avaliarem dados coletados de 2021 a 2023 em uma enquete nacional, a National Youth Tobacco Survey, feita com 60 mil estudantes de ensino fundamental e médio. O questionário inclui perguntas sobre hábitos em relação ao tabagismo e transtornos depressivos e ansiosos.



“Há vários estudos que correlacionam uso de cigarro com transtornos mentais, mas a novidade desse é o tamanho da amostra, os dados sobre uso de vape e o público adolescente”, destaca o psiquiatra Luiz Zoldan, gerente médico do Espaço Einstein de Saúde Mental e Bem-Estar, do Einstein Hospital Israelita.

Naqueles que desenvolvem dependência, a nicotina poderia comprometer o desenvolvimento cerebral, afetar a regulação do humor e trazer prejuízos à memória e à função cognitiva. Mas o estudo dos EUA não fez uma análise ao longo do tempo dos jovens avaliados. "Por isso, a pesquisa não permite estabelecer uma relação de causa e efeito. Não se sabe se o tabaco causa os sintomas ou se o uso do cigarro vem deles”, pondera Zoldan.

