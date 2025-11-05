Lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil

Brasil lidera o ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos. / Crédito: Reprodução/Freepik

Foi para eliminar gordura abdominal que a gerente de marketing Renata Junqueira Strada, de 38 anos, recorreu a cirurgia de lipoaspiração. O procedimento estético foi realizado em outubro do ano passado para remodelar o abdômen. "Eu sempre tive uma relação difícil com o meu corpo. Fui magra, depois engordei um pouco e voltei a emagrecer. Mesmo fazendo musculação, a gordura abdominal não desaparecia, por isso decidi pela cirurgia. Eu queria me olhar no espelho e gostar do meu corpo", conta.

Assim como Renata, outras 289 mil pessoas recorreram à lipoaspiração em busca de um corpo considerado ‘perfeito' no ano passado no Brasil, o equivalente a pouco mais de 790 cirurgias por dia. O procedimento estético aparece no topo do ranking das cirurgias plásticas mais realizadas no país em 2024, segundo o último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). A lipoaspiração ficou à frente de procedimentos como prótese de mama (232 mil), cirurgia nas pálpebras (231 mil) e abdominoplastia (192 mil). Ainda segundo o levantamento, o Brasil lidera o ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, com mais de 2,3 milhões de cirurgias realizadas em 2024.

O número representa 75% dos procedimentos estéticos feitos no país, os outros 25% (769.245) são considerados não cirúrgicos como aplicação de toxina botulínica, preenchimentos e outras intervenções minimamente invasivas. A popularização da lipoaspiração no Brasil não segue uma tendência mundial. Globalmente, a cirurgia estética mais procurada é a nas pálpebras (2,11 milhões de procedimentos), que ultrapassou a lipoaspiração pela primeira vez, que teve 2,08 milhões de procedimentos realizados. Em seguida aparecem o aumento de mamas (1,65 milhões), a revisão de cicatriz (1,1 milhões) e a rinoplastia (1,08 milhões), completando o ranking dos cinco procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo.

Leia mais 10 fatores a considerar antes da cirurgia plástica na adolescência

Blefaroplastia: entenda como é feita a cirurgia plástica nas pálpebras Sobre o assunto 10 fatores a considerar antes da cirurgia plástica na adolescência

Blefaroplastia: entenda como é feita a cirurgia plástica nas pálpebras Entenda os principais pontos: Lipoaspiração é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil em 2024, com 289 mil procedimentos.



Brasil lidera ranking mundial de cirurgias estéticas, com 2,3 milhões de procedimentos.



Popularidade da lipoaspiração reflete fatores culturais e influência da mídia e redes sociais.



Especialistas alertam para riscos e importância da indicação correta da lipoaspiração.



Procedimento deve ser realizado por cirurgião plástico em ambiente hospitalar.



Volume máximo de gordura retirado não deve ultrapassar 10% do peso corporal.



Pós-operatório exige cuidados como uso de cinta, drenagem linfática e acompanhamento médico. Por que lipoaspiração é tão popular Especialistas apontam que a popularidade da lipoaspiração não é por acaso e reflete fatores culturais. O Brasil tem uma forte tradição de valorização da aparência física, impulsionada pelo clima tropical, pela mídia, redes sociais e pela influência de celebridades que expõem resultados de cirurgias e procedimentos estéticos como sinônimo de sucesso pessoal.