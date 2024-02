10 fatores a considerar antes da cirurgia plástica na adolescência

Segundo o cirurgião plástico Dr. Regis Milani, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), redes sociais e plataformas online frequentemente exibem padrões de beleza irreais, levando as adolescentes a compararem-se e, por vezes, a sentirem-se inadequadas. “Existe uma nova modalidade de pressão social virtual”, afirma.

O “efeito internet” está levando cada vez mais jovens a mesas de cirurgia plástica e clínicas de estética. Segundo pesquisa realizada pelo Projeto Dove pela Autoestima, 84% das adolescentes brasileiras com 13 anos ou mais afirmaram que já usaram filtro ou aplicativo de edição de fotos para alterar a própria imagem. Além disso, cerca de 78% delas já tentaram mudar ou esconder alguma parte indesejada do corpo antes de publicar uma foto nas redes sociais.

“A grande incidência de fotos editadas nas redes sociais é capaz de distorcer a percepção da realidade, fazendo com que as adolescentes se comparem a imagens manipuladas, resultando em uma percepção distorcida de sua própria aparência”, explica o profissional. Entre as cirurgias mais procuradas pelos adolescentes, podemos citar rinoplastia, prótese de silicone e lipoaspiração.

Fatores a considerar antes da cirurgia

O Dr. Regis Milani explica que optar por uma cirurgia plástica na adolescência é uma decisão muito séria, e vários fatores devem ser considerados antes da decisão pela cirurgia. Alguns pontos essenciais incluem:

1. Maturidade emocional

Avaliar se o adolescente está emocionalmente maduro para compreender os motivos, as expectativas e as possíveis consequências da cirurgia.

2. Motivação

Certificar-se de que a motivação para a cirurgia seja interna e baseada na melhoria da autoestima em vez de influências externas, como pressão dos colegas ou padrões de beleza irreais.

3. Compreensão dos riscos e complicações

O adolescente deve ter uma compreensão completa dos riscos associados à cirurgia, bem como das possíveis complicações, para tomar uma decisão informada.

4. Aprovação dos pais ou responsáveis

A autorização e o apoio dos pais ou responsáveis são cruciais. Eles devem participar ativamente das decisões, entendendo os motivos por trás da escolha do adolescente.