10 exercícios e hábitos para emagrecer de forma saudável

Às vezes, pode parecer que a única forma de perder peso é seguindo uma dieta extremamente rígida ou dedicando todo o seu tempo livre à academia. Felizmente, essa não é a única opção. O segredo para perder peso com sucesso, na verdade, é encontrar maneiras saudáveis e realistas que funcionem para você.

1. Faça um café da manhã rico em proteínas

O café da manhã é a refeição mais importante do dia por uma boa razão: após passarmos oito horas ou mais dormindo, nosso corpo precisa de energia para começar o dia. Um café da manhã nutritivo ajuda a fornecer essa energia e a manter a saciedade até o almoço. Além disso, um café da manhã rico em proteínas pode ajudar a reduzir os desejos e a controlar o apetite ao longo do dia.

A qualidade dos alimentos e a decomposição dos macronutrientes são extremamente importantes. Cafés da manhã ricos em proteínas e densos em nutrientes permitirão:

Ficar saciado por mais tempo;

Evitar lanches fora de hora;

Manter os níveis equilibrados de açúcar no sangue;

Proteger sua massa muscular magra;

Além disso, de todas as macros, a proteína tem menos probabilidade de ser armazenada como gordura corporal quando você exagera.

2. Mantenha-se hidratado

A água é fundamental para saúde e ajuda na perda de peso de várias maneiras, além de favorecer a digestão e a função muscular. Ela faz sentir menos fome, acelera a queima de calorias e ajuda a limpar o corpo de resíduos. Beber água também ajuda a reduzir a ingestão de calorias de bebidas ricas em açúcar. Além disso, seu consumo é importante para queimar gordura e manter a hidratação durante os treinos, melhorando o desempenho físico.

De acordo com a Coordenadora de Nutrição e Dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, “podemos hidratar o organismo de duas maneiras: a ingestão de líquidos é a forma mais eficaz e inclui, além da água, sucos naturais, água de coco e chás como camomila, erva-doce e cidreira. A segunda forma ocorre por meio da ingestão de alimentos que possuem água na composição. Entre as opções que proporcionam mais hidratação, estão frutas e legumes, como melancia, morango, pêssego, abobrinha, pepino e tomate”.

Comer devagar ajuda a evitar o ganho de peso (Imagem: Marcos Castillo | Shutterstock) 3. Se alimente com atenção De acordo com a coach de prosperidade e riqueza, Rafaela Generoso, “mindfulness é viver e agir com a mente no agora, e essa habilidade também dá nome a um conjunto de práticas e exercícios que utilizamos para treinar nossa atenção e desenvolver o estado de atenção plena. Esse estado nos ajuda a tomar consciência dos nossos pensamentos e sentimentos, para que, ao invés de sermos dominados por eles, sejamos capazes de gerenciá-los”.

Essa prática pode ser uma aliada no processo de emagrecimento, visto que é importante reconectar o corpo aos seus sentidos, incluindo visão, olfato, paladar e tato, para adquirir a percepção de saciedade e reconquistar uma relação saudável com a comida. Isso envolve também a conscientização de pensamentos e crenças prejudiciais relacionados à alimentação, que podem reforçar hábitos alimentares não saudáveis. Quando estiver montando seu prato, preste bastante atenção à quantidade de cada alimento que você coloca. Tente enriquecer seu prato com uma variedade de vegetais e texturas diferentes. Comece a comer de forma mais devagar, visando passar pelo menos 20 minutos à mesa para permitir que seu cérebro reconheça a sensação de saciedade. 4. Evite o consumo excessivo de álcool O álcool tem um alto teor calórico e pode prejudicar a perda de peso. Embora reduzir o consumo de álcool ou parar completamente não resulte necessariamente em uma perda de peso imediata, isso pode ser um bom começo. Aqueles que desejam continuar bebendo podem escolher vinho, destilados puros ou cerveja com baixo teor alcoólico em quantidades moderadas.

“No geral, recomenda-se limitar o consumo diário a, no máximo, uma taça de até 150 ml e optar sempre pelas variedades que apresentam funcionalidades, como o vinho tinto e o seco. O vinho tinto, na verdade, figura entre as bebidas alcoólicas mais saudáveis, pois é fermentado e rico em polifenóis, como o resveratrol, substâncias com grande poder antioxidante”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Outro ponto em que o álcool influencia a perda de peso é referente às situações sociais em que ele é inserido. É comum comer alimentos não saudáveis, gordurosos ou ultraprocessados nestes momentos. O álcool pode nos fazer sentir mais fome e menos controlados em relação à comida. 5. Pratique exercícios físicos Busque praticar atividade aeróbica moderada e intensa. É aconselhável espalhar esses exercícios ao longo dos dias. Se você fizer mais exercícios, obterá benefícios ainda maiores para a saúde. “É interessante dar preferência aos exercícios aeróbicos que enfatizem mais a queima de gordura corporal como um todo, por acelerar mais rapidamente as vias metabólicas”, comenta Amanda Aguiar, profissional de Educação Física e fisioterapeuta.