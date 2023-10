Blefaroplastia: entenda como é feita a cirurgia plástica nas pálpebras

Para entender mais sobre a cirurgia, consultamos o Dr. Ricardo Cavalcanti, professor e chefe da divisão de cirurgia plástica e reconstrutiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que explica tudo o que você precisa saber sobre a técnica realizada pelo Presidente Lula. Confira!

O procedimento, segundo Roberto Kalil Filho, cardiologista e médico do chefe de Estado, já estava marcado e não foi realizado visando a estética. Como reforça a Dra. Luiza Paulo Filho, especialista em cirurgia oculoplástica, homens mais velhos têm buscado cada vez mais essa técnica para corrigir problemas de visão relacionados às pálpebras, bem como para melhorar a aparência.

Na última semana, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a anestesia geral ao qual foi submetido para realizar uma artroplastia total do quadril para realizar uma blefaroplastia, cirurgia plástica nas pálpebras para corrigir o excesso de pele na região, causado pelo enfraquecimento dos músculos responsáveis por levantar as pálpebras.

O que é a blefaroplastia?

Segundo o Dr. Ricardo Cavalcanti, a blefaroplastia consiste em um procedimento cirúrgico para corrigir o excesso de pele e bolsas nas pálpebras superiores e inferiores dos olhos. “O procedimento é adequado para pacientes que apresentam bolsas de gordura visíveis ou excesso de pele nas pálpebras, independentemente da idade. A flacidez muscular devido ao envelhecimento é a principal causa dessas condições, que podem surgir em idades variadas […]”, diz o especialista.

Como é feita a cirurgia?

Tudo começa com uma avaliação cuidadosa do paciente. Após, a cirurgia é agendada. Normalmente, quando realizada isoladamente, a blefaroplastia é feita com anestesia local e sedação, sem necessidade de internação.

“Durante o procedimento, é feita uma marcação na área da pele da pálpebra superior que será removida. Posteriormente, a pele é retirada, e, caso haja bolsas de gordura, são removidas. A área é então fechada, e os pontos são retirados em aproximadamente cinco dias. O mesmo processo é aplicado à pálpebra inferior, com a remoção de pele e bolsas, seguida pela retirada dos pontos após cinco a sete dias”, explica o Dr. Ricardo Cavalcanti.

A recuperação geralmente é rápida, podendo variar conforme a pele do paciente. Já o período pós-operatório e o restabelecimento das atividades diárias é tranquilo e relativamente rápido.

Cirurgia plástica nas pálpebras renova a autoestima e proporciona rejuvenescimento facial (Imagem: Vadym Pastukh | Shutterstock)

Benefícios proporcionados pela técnica

De acordo com o Dr. Ricardo Cavalcanti, o principal benefício da blefaroplastia é o rejuvenescimento facial e a melhora da autoestima, pois a cirurgia aprimora significativamente a região ao redor das pálpebras, proporcionando um rejuvenescimento notável.