Obesidade: HGF oferece ambulatório e cirurgia bariátrica; saiba como ter acesso

Hospital Geral de Fortaleza (HGF), maior hospital da rede pública do Ceará, oferece tratamento contra obesidade / Crédito: FERNANDA BARROS

Dia Nacional de Prevenção da Obesidade é celebrado nesta sexta-feira, 11. No Ceará, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), referência no tratamento, atendes pacientes que sejam encaminhados pelos postos de saúde através da Central de Regulação do Estado. Bariátrica: enquanto obesidade cresce no Brasil, cirurgia salva vidas; VEJA



Rociclea Viana, 46, foi submetida à cirurgia bariátrica há nove meses. O resultado lhe rendeu 60 quilos (kg) a menos. Em 2018, ela chegou ao HGF pesando 110 kg, além de um diagnóstico de diabetes. “Eu tinha dificuldade para subir uma escada, brincar com meu filho, coisas simples como cruzar as pernas. Hoje tenho mais saúde, energia e disposição. [...] Hoje o foco é manter e ser feliz”, estabelece.

31% dos adultos do Brasil têm obesidade Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, publicado pela Federação Mundial da Obesidade (WOF), 31% dos adultos brasileiros têm obesidade e 68% apresentam sobrepeso. De acordo com informações da Sesa, a obesidade é uma das doenças crônicas que mais cresce no Brasil e no mundo. Para a endocrinologista do HGF, Wladia Gomes, durante muitos anos, a condição foi tratada como questão de estética. "A obesidade é uma doença crônica que inflama o organismo e pode estar associada a mais de 200 outras doenças, incluindo diabetes, hipertensão e até 13 tipos de câncer. Não se trata de aparência, mas de saúde e qualidade de vida”, orienta.

Pacientes são avaliados de forma individualizada. Resultados podem ser conquistados com medicação, mudança no estilo de vida e acompanhamento psicológico. "Nem todos vão precisar da bariátrica [...] É uma ferramenta eficaz, mas não é para todos. Ela soma ao nosso trabalho, oferecendo uma chance real de reverter comorbidades e melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, explica Wladia. A profissional reforça que a alimentação é a base de qualquer tratamento contra o problema. Assim, os pacientes contam com aulas para aprender a montar o prato, reconhecer porções adequadas e preparar alimentos saudáveis.