Morte súbita em academias: o que está por trás do aumento

Nos últimos anos, o número de casos de morte súbita está aumentando dentro de academias, fato que chama a atenção de praticantes, atletas, gestores e, sobretudo, da comunidade médica. Afinal, por que isso está acontecendo mais frequentemente? E o que se pode fazer para evitar tragédias? As motivações por trás desse aumento envolvem uma combinação de fatores: um público mais amplo e heterogêneo nas academias, medidas de desempenho agressivas, uso indiscriminado de suplementos e a baixa constância em exames preventivos cardíacos.

Além disso, para muitos, o local é apenas um ambiente de saúde e bem-estar, e não de risco. Mas como mostram casos recentes em várias capitais, incluindo a morte de um homem de 44 anos em uma academia no bairro Castelão, nessa segunda-feira, 13, a morte súbita não escolhe idade nem porte atlético. Leia mais Homem morre após mal súbito em espigão da Praia de Iracema Sobre o assunto Homem morre após mal súbito em espigão da Praia de Iracema Morte súbita em academias: principais causas Embora os dados oficiais ainda sejam fragmentados, cardiologistas afirmam que o cenário chama atenção. “Temos percebido uma elevação discreta, mas real, nos registros”, afirma o cardiologista Augusto Vilela. Ele observa que muitas vezes esses episódios são classificados de forma genérica nos boletins de ocorrência, o que dificulta estatísticas precisas.

Para o médico, as principais causas estão relacionadas à doenças estruturais prévias, disfunções elétricas e sobrecarga súbita no sistema cardiovascular. Entre as mais comuns, ele cita: Cardiopatia isquêmica oculta: pessoas com obstruções coronarianas ainda não diagnosticadas podem ter infarto súbito quando submetidas a esforço intenso.



Miocardiopatias: alterações no músculo cardíaco, frequentemente genéticas, podem desestabilizar o ritmo em esforço abrupto.



Arritmias primárias: condições como taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular podem se manifestar de modo fulminante.



Uso de estimulantes e drogas: anabolizantes, termogênicos e substâncias estimulantes sobrecarregam o coração e elevam o risco.



Sobrecargas mecânicas: saltos de intensidade abruptos no treino sem aquecimento adequado. "Uma pessoa pode parecer completamente saudável e ter uma mutação genética silenciosa que só se manifesta em situações extremas", explica o estudioso. Morte súbita em academias: quem está mais sujeito? Não apenas atletas mas qualquer pessoa pode estar em risco, embora alguns grupos exijam atenção redobrada. Segundo o cardiologista, estão mais vulneráveis:

Indivíduos com histórico familiar de morte súbita, infarto precoce ou cardiopatias.



Pessoas com fatores de risco clássicos como hipertensão, diabetes, colesterol alto e tabagismo.



Quem apresenta sintomas prévios como dor torácica, palpitações, desmaios ou tonturas.



Usuários de esteroides, anabolizantes ou estimulantes.



Quem pula avaliação médica antes de iniciar treinos intensos. Vilela ressalta que a idade, embora seja fator, não é garantia. “Já há casos registrados em pessoas na faixa dos 20, 30, 40 anos. A juventude não protege de forma absoluta.” Em muitos relatos, as vítimas manifestaram sinais prévios nem sempre valorizados. Alguns sintomas que não devem ser ignorados incluem dor ou desconforto no peito durante ou após o exercício, palpitações, tontura, fraqueza súbita, sudorese intensa ou desmaios. Se algum desses sinais ocorrer, a recomendação é clara: interromper o treino imediatamente e buscar avaliação médica urgente. “O corpo fala antes do colapso. O problema é que muitos ignoram o aviso”, alerta o cardiologista.