Cearense de 13 anos passa pela primeira telecirurgia cardíaca do SUS no Estado

Uma criança de 13 anos foi operada por cirurgiões no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, com instruções de uma equipe médica especializada do Hospital do Coração (Hcor), de São Paulo

Um projeto inovador realizou a primeira telecirurgia cardíaca em uma criança com cardiopatia congênita, no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza . Procedimento foi realizado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

Com equipamentos que captam imagens e áudio - de alta resolução - acoplados no centro cirúrgico, especialistas do Instituto do Coração (InCor) e do Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, participaram, remotamente, da cirurgia em uma criança de 13 anos, no Hias, no dia 26 de junho.

Cerca de 29 mil crianças nascem com cardiopatia congênita a cada ano no Brasil, e aproximadamente 6% desses casos resultam em óbito antes do primeiro ano de vida, de acordo com o Ministério da Saúde (MS).

Apenas 20% dos casos são resolvidos espontaneamente, o que significa que quase 80% dos pacientes necessitarão de intervenção cirúrgica em algum momento de suas vidas.

Ainda conforme o MS, metade desses casos exigem cirurgia no primeiro ano de vida, totalizando uma demanda estimada de 11.539 novos procedimentos cirúrgicos por ano no Brasil.