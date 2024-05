Dia Nacional da Hipertensão: combate à doença envolve trabalho conjunto e multidisciplinar

As ações tiveram início nessa quarta-feira, 24, e seguiram até esta sexta, 26. A iniciativa foi realizada por profissionais do Centro, que informaram detalhes sobre a doença e o tratamento, realizaram exercícios para a promoção da saúde cardiovascular e explicaram sobre o impacto de alimentos com alto nível de sal.

O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial , celebrado anualmente no dia 26 de abril, foi instituído para conscientizar a população sobre os cuidados necessários para combater e controlar a doença. Nesta semana, o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, e que atende pessoas de todo o Estado, promoveu atividades educativas voltadas para os pacientes e acompanhantes no local.

De acordo com a enfermeira do CIDH, Deysen Girão, especialista em Enfermagem Cardiovascular, a doença não tem cura, porém, com o tratamento adequado, é possível que o paciente tenha uma boa qualidade de vida .

Ela estava no Centro, nesta sexta-feira, 26, com Maria de Lurdes, de 79 anos, que também é hipertensa. Maria de Lurdes afirmou que faz acompanhamento e conta com o aparelho para medir a pressão em casa. A idosa relatou que diminuiu o consumo de sal e fazia sessões de fisioterapia, porém, precisou interromper após cirurgia de cateterismo.

Quem estava medindo a pressão no local era Maria de Fátima, de 59 anos, que teve o diagnóstico de hipertensão há quatro anos. Ela conta que, após se descobrir hipertensa, realizou mudanças no estilo de vida, diminuindo o consumo de alguns alimentos e passou a praticar caminhada.

O tratamento da pressão alta envolve o uso regular de medicamentos, também chamados de anti-hipertensivos, além de estratégias de vida saudável, como alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos.

“O controle do estresse, uma boa qualidade do sono e repouso também são fatores que ajudam. Alimentação saudável também, principalmente no controle do nível de sal. Uma das estratégias envolve o controle dos processados, que são os alimentos industrializados que contém na composição, na grande maioria das vezes, um alto teor de sal. A gente deve consumir esses alimentos com moderação, com bastante restrição”, destacou Deysen.



No local, a especialista também ofereceu estratégias para diminuir o nível de sal, como o uso de sal temperado. O produto foi distribuído no local e contava com sal grosso, alecrim, manjericão, tomilho e orégano.

“Uma das estratégias para tentar reduzir o sal é a adição de temperos. Hoje, nós estamos distribuindo umas amostras de um sal temperado [...] Com o uso de temperos, a gente consegue reduzir a quantidade de sal que é necessário para deixar o alimento mais saboroso. A gente vai comer bem, sentindo um sabor agradável, mas com um teor reduzido de sal”, disse.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 26-04-2024: Dia nacional de prevenção e combate à Hipertensão Arterial. (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A profissional ainda afirmou que o trabalho realizado no Centro leva em conta a educação alimentar para que os pacientes possam fazer melhores escolhas.

“Nenhum alimento a gente pode dizer para ‘cortar de vez’, porque eles fazem parte da nossa cultura, do nosso estilo de vida. O que nós podemos dizer é que são alimentos em alerta, que não podem estar na base alimentar, na rotina dos pacientes hipertensos. Devem ser consumidos com muita moderação e muita restrição por serem ricos em sal e afetarem o tratamento e o controle da pressão arterial”, completou.

Moacir Holanda, de 69 anos, descobriu que tinha hipertensão após exames. O aposentado e artista plástico contou que entrou em uma dieta para diminuir o excesso de sal e também faz uso de medicamentos para pressão alta. Além de medir a pressão em casa, o idoso afirmou que conta com o aparelho para medir a glicemia, pois também tem diabetes.

Trabalho conjunto e multidisciplinar



Durante os três dias da ação, o CIDH ofereceu a avaliação da pressão e da glicemia para os acompanhantes dos pacientes.

“A gente foca muitas vezes naqueles que já tem a doença e aquela pessoa que traz o paciente para a unidade, que está ali ajudando, que está fazendo parte desse cuidado, trazendo para as consultas, não é vista”, enfatizou a enfermeira Deysen Girão.



A partir disso, a profissional apontou que, além de multiprofissional, com médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas, o trabalho de combate à hipertensão envolve toda a sociedade: “Não tem como trabalhar a hipertensão sem envolver a família e a sociedade como um todo”.