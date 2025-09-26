Homem morre após mal súbito em espigão da Praia de Iracema

Samu foi acionado, mas a vítima não resistiu. / Crédito: Leitor Whatsapp O POVO

Um homem faleceu na noite dessa quinta-feira, 25, após sofrer um mal súbito relacionado a complicações cardíacas, em um dos espigões da Praia de Iracema, em Fortaleza, por volta das 19h40min. Segundo informações apuradas pelo O POVO, familiares relataram que ele havia passado o dia vomitando. A vítima foi identificada como Renê Gonzaga, 43 anos.

LEIA MAIS | Chacina do Curió: dois policiais militares são condenados em júri popular

Atendimento de emergência Renê estava no final de um dos espigões, próximo à estátua Iracema Guardiã, quando passou mal. Uma equipe lotada na Base de Segurança Cidadã da Praia de Iracema, na orla, foi chamada para prestar apoio. Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, sob orientação médica via telefone, iniciaram massagem cardíaca até a chegada da equipe de saúde. LEIA TAMBÉM | Atraso de reajuste salarial: profissionais protestam em frente à hospital de Fortaleza

