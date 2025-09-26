Homem morre após mal súbito em espigão da Praia de Iracema

Homem morre após mal súbito em espigão da Praia de IracemaVítima de 43 anos passou mal na noite desta quinta-feira, 25; Samu foi acionado, mas óbito foi constatado no local
Um homem faleceu na noite dessa quinta-feira, 25, após sofrer um mal súbito relacionado a complicações cardíacas, em um dos espigões da Praia de Iracema, em Fortaleza, por volta das 19h40min.
Segundo informações apuradas pelo O POVO, familiares relataram que ele havia passado o dia vomitando. A vítima foi identificada como Renê Gonzaga, 43 anos.
Atendimento de emergência
Renê estava no final de um dos espigões, próximo à estátua Iracema Guardiã, quando passou mal. Uma equipe lotada na Base de Segurança Cidadã da Praia de Iracema, na orla, foi chamada para prestar apoio.
Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, sob orientação médica via telefone, iniciaram massagem cardíaca até a chegada da equipe de saúde.
Ao chegar ao local, a equipe do Samu assumiu o atendimento, mas, apesar dos esforços realizados, a vítima não resistiu, e cerca de uma hora depois constatou o óbito.
Por volta das 23 horas, equipes da Perícia Forense ainda realizavam o reconhecimento do corpo e procedimentos cabíveis.
Familiares, incluindo a esposa da vítima, bastante abalada, já haviam sido informados e compareceram ao local.