Pressão de 12 por 8 é classificada agora como pré-hipertensão; entenda

Pressão de 12 por 8 é classificada agora como pré-hipertensão; entendaMudança exige uma nova atenção médica, mas não implica que todos que se enquadrem nesse perfil precisem tomar medicação
A pressão arterial 12 por 8 é considerada agora como indicador de pré-hipertensão, conforme Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, divulgada nessa quinta-feira, 18. Mudança exige uma nova atenção médica, mas não implica que todos que se enquadrem nesse perfil precisem tomar medicação.
Documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, buscando "identificar precocemente indivíduos em risco".
A partir de agora, para que a aferição passe a ser considerada pressão normal ela precisa ser inferior a 12 por 8. Valores iguais ou superiores a 14 por 9 permanecem sendo considerados quadros de hipertensão em estágios 1, 2 e 3, a depender da aferição feita pelo profissional de saúde em consultório.
Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia avaliou o documento como fundamental no sentido de orientar a prática clínica de cardiologistas em todo o País. “Atualização essencial para quem busca fazer medicina baseada em evidências e alinhada às recomendações mais recentes”, postou a entidade.
Quem tem pressão 12 por 8 precisa tomar medicamento?
Conforme Ulysses Vieira, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia/Ceará (SBC-CE), a reclassificação não é motivo para "alarde". Ele diz que a mudança na nomenclatura (de "normal" para "pré-hipertenso") serve mais de alerta, no sentido de promover o cuidado preventivo da saúde.
A lógica é a seguinte: quanto mais cedo o paciente começar a ter cuidados, menos riscos de hipertensão ele vai ter. Nesse sentido, o especialista destaca que quem tem pressão 12 por 8 não precisa passar a tomar medicação, a menos em caso de evolução do quadro ou apresentação de sintomas.
Além disso, ele pontua que a medida contribue para reduzir casos de condições cardíacas graves. "A hipertensão é um dos principais fatores de risco para doenças graves cardiovasculares, a partir do momento que identifico o paciente hipertenso e começo o tratamento adequado (...) Esse paciente tem o risco diminuído de ter um infarto ou AVC e doença renal", destaca o presidente da SBC-CE.
"Esse é um alerta que a sociedade trouxe para encontrar pacientes de maiores riscos", completa, dizendo que cada caso deve ser visto de maneira individualizada pelo profissional da saúde.
Tenho pressão 12 por 8, o devo que devo fazer?
Dessa forma, quem tem pressão 12 por 8 não precisa se alarmar e pode seguir suas atividades normalmente, mas sempre fazendo o monitoramento da pressão e mantendo outros cuidados, conforme Ulysses. Para evitar chegar a um quadro de hipertensão, o profissional recomenda:
- Ter uma alimentação equilibrada (com pouco sal, sem excesso de gordura ou fritura ou carboidrato);
- Fazer atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana;
- Ter controle do peso;
- Abandonar o tabagismo;
- Reduzir ou abandonar o álcool.
Especialista destaca também a importância de fazer check-up médico e frisa que pacientes que já tiveram enfartes ou que tenham condições de risco como diabetes, doença renal, entre outras, devem procurar o médico caso tenham pressão 12 por 8 para acompanhamento, principalmente em caso de sintomas.
Com Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil