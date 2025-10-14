Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Durante o atendimento do Samu ao homem, uma multidão de alunos e profissionais da academia entoaram uma oração em respeito à vítima / Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos morreu após passar mal durante a prática de exercícios em uma academia no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 13. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que o ele passou mal durante o treino. A causa da morte será divulgada somente após a conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).