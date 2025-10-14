Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Homem morre após passar mal durante o treino em academia de FortalezaVítima teria passado mal durante os exercícios e chegou a ser socorrida por equipes do Samu, mas não resistiu e morreu no local
Um homem de 44 anos morreu após passar mal durante a prática de exercícios em uma academia no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 13.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que o ele passou mal durante o treino. A causa da morte será divulgada somente após a conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizam a técnica de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), na tentativa de salvar a vítima.
Durante o atendimento também é possível ver vários alunos e profissionais da academia entoando a oração do Pai-Nosso em respeito à vítima.
De acordo com a SSPDS, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência. O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e transferido para o 16º DP, delegacia que cobre a região.
O POVO procurou os responsáveis pela Academia Gaviões para confirmar se a unidade possuía a estrutura e os equipamentos adequados para realizar o atendimento e os primeiros socorros à vítima. Após o retorno da empresa, a matéria será atualizada.