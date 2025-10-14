Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Homem morre após passar mal durante o treino em academia de Fortaleza

Vítima teria passado mal durante os exercícios e chegou a ser socorrida por equipes do Samu, mas não resistiu e morreu no local
Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 44 anos morreu após passar mal durante a prática de exercícios em uma academia no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 13.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que o ele passou mal durante o treino. A causa da morte será divulgada somente após a conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

 

 

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizam a técnica de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), na tentativa de salvar a vítima.

Durante o atendimento também é possível ver vários alunos e profissionais da academia entoando a oração do Pai-Nosso em respeito à vítima.

 

Leia mais

De acordo com a SSPDS, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência. O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência no 13º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e transferido para o 16º DP, delegacia que cobre a região.

O POVO procurou os responsáveis pela Academia Gaviões para confirmar se a unidade possuía a estrutura e os equipamentos adequados para realizar o atendimento e os primeiros socorros à vítima. Após o retorno da empresa, a matéria será atualizada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar